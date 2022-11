La gira americana de Isabel Pantoja, pendiente de una decisión que conoceremos este viernes

La música siempre ha tenido un papel fundamental en la vida de Isabel Pantoja, cuya carrera sigue adelante con nuevos retos y la ilusión intacta. Mientras que en primavera se reencontró con su fiel público en Argentina, ahora la artista andaluza se encuentra inmersa en los preparativos de una nueva gira internacional que está marcada por la expectación y también por las incógnitas. Las fechas de su paso por Estados aún no están confirmadas sino que habrá que esperar a este mismo viernes para saber si puede seguir adelante con sus planes o tiene que posponerlos. Ha sido el propio Eduardo Guervós, promotor de estos conciertos en América, quien ha explicado a ¡HOLA! en qué punto se encuentran estas actuaciones.

"Isabel está muy contenta, tiene muchísimas ganas de esta gira y está a la espera con todo el vestuario preparado", ha asegurado. Será el próximo 4 de noviembre cuando la intérprete de temas como Marinero de luces, El moreno, Enamórate o Esta es mi vida sepa si su viaje a San Francisco, Miami o Nueva York puede continuar o hay un cambio de planes y tienen que posponer los conciertos para más adelante. ¿El motivo? Según el promotor, la visa americana está en regla pero les falta un papel del consulado español que es necesario para viajar y será el viernes cuando les confirmen si esa documentación está lista o la tramitación aún tarda.

El calendario que Isabel Pantoja ha diseñado se divide en dos partes. La primera de ellas, cuya fecha se establecerá esta misma semana, se desarrollará en Estados Unidos. Por su parte, la segunda tendrá lugar entre los meses de abril y mayo y recorrerá diferentes puntos de Latinoamérica, donde ya ha cosechado un gran éxito este mismo verano. A su lado, acompañándola y formando parte de esta gira internacional, habrá un equipo compuesto por 32 personas entre las que podrían incluirse su peluquero, su maquillador o su asistente personal además de su hermano Agustín, su mano derecha En algunas de estas citas podría contar también con el apoyo de familiares. Su sobrina Anabel ha viajado con ella en múltiples ocasiones y en 2017, en Chile, también estuvieron sus dos hijos.

La situación con su hijo, Kiko Rivera

Mientras que su carrera profesional sigue agrandándose, personalmente Isabel Pantoja atraviesa una etapa convulsa marcada por los problemas familiares y por la pérdida de su madre, Doña Ana, hace un año. La cantante no tiene relación con su primogénito, Kiko Rivera, quien se recupera de un ictus sufrido hace dos semanas. Inicialmente, el ingreso en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla hizo pensar en un acercamiento entre ambos ya que la artista estuvo puntualmente informada de la situación. Finalmente el encuentro no se produjo en la clínica y, por el momento, tampoco se ha dado en la casa que el DJ comparte con Irene Rosales y sus dos niñas, Carlota y Ana. "Mi madre no va a venir y mi hermana muchísimo menos", decía el hijo menor del recordado Paquirri, que se centra en volver a estar al 100% para disfrutar de esta nueva etapa en la que siente que ha vuelto a nacer.

