'Te quiero, prima', el efusivo abrazo de Kiko Rivera y Anabel Pantoja nada más verse en el hospital

Kiko Rivera ha recibido este domingo en el hospital una de las visitas más esperadas, la de su prima Anabel Pantoja. La influencer se ha pasado por el centro médico sevillano donde permanece ingresado el DJ para, como es lógico, apoyarle y darle todos los ánimos del mundo en estos momentos tan delicados después del ictus que ha sufrido. El encuentro entre ambos ha sido verdaderamente emocionante, tal y como se desprende de la entrañable escena que han protagonizado juntos al fundirse en un abrazo repleto de cariño nada más verse.

"Te quiero, prima", le ha dicho Kiko a Anabel con gran sentimiento para agradecerle que esté a su lado en una complicada situación como esta. En la imagen, compartida por el hijo de Isabel Pantoja, vemos como la colaboradora televisiva cierra los ojos y se agarra fuerte a él mientras esboza una sonrisa que refleja una mezcla de alivio y felicidad.

Pese a las tensiones y enfrentamientos públicos que han vivido en los últimos tiempos, el cariño prevalece entre los dos y siempre encuentran un motivo para reconciliarse. De hecho, han estado muy unidos desde su infancia y ella le considera a él como un hermano. No es de extrañar por tanto que el DJ haya sentido el calor de la que es, sin duda, una de los miembros más importantes de su familia.

Por si fuera poco, Anabel Pantoja está lidiando estos días con un doble motivo de preocupación ya que su padre, Bernardo, también se encuentra ingresado en el mismo Hospital Virgen del Rocío de la capital hispalense. El pasado lunes, su progenitor era operado de urgencia de una pierna y allí estaba su hija, quien rezaba al Cristo del Gran Poder desde una de las salas de espera para que la intervención quirúrgica saliera bien.

Así pues, tras el susto tremendo que les ha dado ahora la salud de Kiko, ella misma rescataba una bonita imagen en blanco y negro del pasado donde aparece junto a su padre y su primo. "Dios aprieta pero no ahoga", comenzaba diciendo la influencer en alusión a la situación de angustia e incertidumbre por la que han pasado y que, afortunadamente, parece no va ir a mayores. "Deseo repetir esta foto, poder levantarme y saber que estáis en casa recuperados. Os quiero mucho. Siempre estaré aquí", añadía Anabel al expresar sus deseos de volver a tener cerca a dos de los hombres de su vida.

El pasado viernes, horas después de que se conociera la noticia de su primo, Anabel Pantoja cumplía con uno de sus compromisos profesionales y era preguntada por los medios sobre el estado de salud de Kiko. Reconocía entonces estar "más tranquila" tras saber que el diagnóstico no era tan grave como se pensó en un principio, al tiempo que daba las gracias y pedía disculpas "a toda la gente que no he podido responder" durante las llamadas a su teléfono móvil que le habían hecho.

Explicaba ante la prensa que este es "un tema delicado" e "Irene es la más adecuada para hablar sobre ello", comentó en alusión a la mujer del DJ, quien no se separa ni un momento de él durante este difícil trance. "Todo va a salir bien y confío en los médicos, ya que está en el que para mí es uno de los mejores hospitales de España", señalaba Anabel, recordando por último que "además, está con mi papi", decía sobre su primo y su padre, Bernardo Pantoja.

