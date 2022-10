Cayetano Rivera, el primer familiar de Kiko en hablar de su estado: 'Todavía estamos con el susto en el cuerpo'

Cayetano Rivera, "todavía con el susto en el cuerpo", ha sido el primero de la familia en confirmar el buen pronóstico de su hermano Kiko Rivera, que la pasada madrugada ingresaba de urgencias en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, donde permanece en observación tras haber sufrido un posible ictus. El hijo mediano del recordado Paquirri ha sido preguntado por la noticia durante uno de sus compromisos en Madrid y no ha dudado en mandar un mensaje de tranquilidad. Enterado de la noticia, el diestro ha adelantantado las primeras buenas noticias sobre el grave susto: "Esta estable, todavía con el susto en el cuerpo pero está bien". Se espera que en las próximas horas la familia pueda explicar con más detalles lo sucedido. El torero ha confirmado que en el hospital ahora mismo no se le pueden hacer visitas y sólo su mujer Irene puede ahora permanecer a su lado. Dale al play y no te pierdas las declaraciones del torero.