Kiko Rivera ingresado de urgencia en un hospital de Sevilla

Kiko Rivera ha sido ingresado de urgencia en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Según adelantaba esta mañana el programa Fiesta de Telecinco y ha podido confirmar ¡Hola!, el hijo de Isabel Pantoja ha ingresado durante la madrugada de este viernes a causa de un grave problema de salud, en torno a las 3 de la madrugada. Por el momento no han trascendido más detalles. "Las próximas 24 horas son decisivas", informan los medios de comunicación que ya se han desplazado a la zona. Desde el Programa de Ana Rosa han confirmado que toda la familia está al tanto de lo sucedido desde el primer momento. Su mujer Irene Rosales y su madre, Isabel Pantoja, se encontrarían ya a su lado en el hospital, según ha podido confirmar el programa. Las mismas fuentes han confirmado que se encuentra ingresado en la unidad de ictus del centro y su pronóstico podría no ser excesivamente grave. "Kiko permanece ingresado en la unidad de ictus del hospital. Va a estar 24 horas en observación y el pronóstico podría ser bueno, al parecer le ha afectado a una zona muy pequeña y no reviste excesiva gravedad", ha podido confirmar el periodista Antonio Rossi. Se espera que la familia se pronuncie en las próximas horas.

VER GALERÍA

Ayer jueves el DJ explicaba a sus seguidores que se encontraba mal y estaba nuevamente aquejado por sus habituales problemas de salud, un pequeño contratiempo que le había obligado a cancelar algunos de sus compromisos musicales pero al que no daba más importancia. Sin embargo, todo paree haberse complicado y el hijo pequeño de Paquirri ha tenido que acudir al hospital de urgencia. Un grave revés que estaría afrontando el mismo día que estrena su último lanzamiento Vudú, disponible desde hoy a primera hora para todos sus seguidores.

VER GALERÍA

A pesar del reciente distanciamiento de su madre, Kiko está atravesando una época muy dulce junto a su mujer Irene Rosales, la pareja celebró a principios de este mes de octubre su sexto aniversario de boda mostrándonos una preciosa imagen del día de su boda junto a la que el DJ escribía "6 años se cumplen hoy y parece que fue ayer. Sin duda de los días más bonitos de mi vida. Mezcla de nervios y felicidad. Gracias por todo". La familia aún no se ha pronunciado sobre la noticia, que a todos ha pillado a todos por sorpresa.

-Isabel Pantoja, un paso más cerca de su hijo en el aniversario de la muerte de Paquirri