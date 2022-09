Isabel Pantoja, un paso más cerca de su hijo en el aniversario de la muerte de Paquirri

Loading the player...

Han pasado 38 años desde que Francisco Rivera, 'Paquirri', perdiera la vida en la plaza de toros de Pozoblanco, en Córdoba. Un fátidico día que dejó a su esposa, Isabel Pantoja, sumida en un profunda tristeza. Casi cuatro décadas después, la cantante ha vuelto a demostrar que no olvida al que fue el gran amor de su vida, su primer esposo y padre de su primer hijo, Kiko Rivera. Por eso, un año más, su viuda ha vuelto a mandar las flores que, todos los aniversarios de su muerte, envía puntual al mausoleo de Sevilla. Sin embargo, en esta ocasión no ha pasado desapercibido un detalle con el que podría estar acercando posturas con su hijo mayor, con el que lleva distanciada desde hace tiempo. Dale al play y no te lo pierdas.

Kiko Rivera lanza un doble 'dardo' a su madre antes del 66 cumpleaños de la cantante

Kiko Rivera lanza un mensaje a su madre: 'Llama a tus nietas'