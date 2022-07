Kiko Rivera lanza un mensaje a su madre: 'Llama a tus nietas'

Kiko Rivera ha dejado claro que la cantante no ha intentado ponerse en contacto con él y su relación sigue estancada. Lo ha hecho en una entrevista con su amigo Luis Rollán en la que, de nuevo, se ha mostrado tajanta en lo que a la relación con su madre respecta. “A mí no me ha llamado nadie, la cosa está paradita. Hice y he hecho todo lo que tenía que hacer”, sentenciaba Kiko en Viva la vida. Ante la pregunta de si tiene esperanza en esa llamada de Isabel, ha respondido sin dudar: “La espero pero no va a llegar”. La mayor preocupación del cantante son sus hijos y lanza un mensaje directo a su madre: “Llama a tus nietas”. La polémica situación de Cantora pone en jaque al hijo de la tonadillera. “Está en un problemón que no solo es para ella, si le pasa algo, el problema viene a mí, ni para mi hermana ni para mi tío, que son los dos que están ahí con ella, y si yo no puedo hacerme cargo de eso por lo que sea, los siguientes son mis hijos”, explicaba Kiko.

La relación entre Kiko y su madre ha sufrido muchos altibajos a lo largo del tiempo, y el cantante ha querido dejar claro que no puede dejar de quererla pero el tiempo pasa. “No he dejado de querer a mi madre, es imposible. Es muy triste pero el tiempo lo cura todo. Desde que me pasó lo que me pasó hasta hoy, hay un cambio en mí. Hay cosas que ya no me afectan, otras que sí, y sobre todo te hace una persona más fuerte”, contaba Kiko, que confesaba que muchas veces sueña con ella. “Hay días que tengo que son muy malos. Sueño mucho con mi madre, mucho, sueño mucho con Cantora. No son sueños, son pesadillas porque no me pasan cosas buenas en los sueños”, relataba.

Kiko explicaba que dejó de ir a Cantora porque las visitas no eran muy agradables. “Llegó un momento en el que yo ya no iba a Cantora porque me causaba malestar. Allí se respira el ambiente que se respira, muy malo”, sentenciaba. El cantante se deshacía en halagos hacia la madre de su mujer, Irene Rosales, que falleció el pasado año 2020 a causa de una grave enfermedad. La colaboradora estaba muy unida a su madre, y su muerte ha marcado un antes y un después en su vida personal.

Kiko Rivera explicaba que el fallecimiento de sus suegros les ha hecho sentir muy solos. “Aquí la que ayudaba realmente era mi suegra que en paz descanse, incluso con mi Francisco. Era más madre mía que mi propia madre porque yo a mi madre no la veía”, sentenciaba el cantante dejando a Isabel Pantoja en segundo plano.