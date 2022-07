La emoción de Isabel Pantoja al recibir el premio Mr Gay en las fiestas del Orgullo 2022

Tras un tiempo de silencio mediático, Isabel Pantoja se ha convertido en el centro de todas las miradas al ser la la premiada con el galardón Mr. Gay que se entrega con motivos de la celebración del Orgullo 2022 en la ciudad de Madrid. La mítica Plaza de España se ha llenado de fans que han recibido calurosamente a la artista en esta colorida fiesta en la que se reivindica la igualdad y el derecho de amar a quien se desea, sin tapujos ni límites. Unas palabras de apoyo al colectivo LGTBI que refuerzan a las pronunciadas por otros rostros conocidos del mundo de la canción, como Chanel Terrero o Soraya Arnelas, que también estuvieron presentes el miércoles en la jornada de inauguración de los festejos que tendrán lugar durante toda esta semana en la capital de España. Una tarde repleta de alegrías para la intérprete que se mostró sonriente y animada, e, incluso ha entonado algunos de sus éxitos más populares, haciendo así las delicias de todos los allí presentes. "Vuestro orgullo es mi orgullo. Soy una más entre ustedes", declaraba emocinada la tonadillera.

VER GALERÍA

Todos los detalles del viaje de Kiko Rivera a Nepal, mientras sigue sin hablarse con su madre

VER GALERÍA

Un día histórico, que, a buen seguro, nunca olvidará, ya que le ha permitido sentirse arropada por todos aquellos que la quieren y olvidarse, aunque fuera por un instante, de sus problemas personales. Tras la pérdida de su madre, Doña Ana, que era su mayor apoyo, parece que la viuda de Paquirri no logra remontar. Además de tener problemas con la justicia por el impago de deudas, la relación con su hijo Kiko no atraviesa su mejor momento. Desde hace más de un año no tiene ningún contacto con su primogénito, que ha llegado a sentarla en los banquillos del juzgado por apropiación indebida de bienes haciendo referencia a la herencia de su difunto padre. Una demanda que se suma a la de Fran Rivera Ordoñez, que, cansado de esperar a que la protagonista de Yo soy esa le diese los enseres personales del torero que le pertenecen, ha decidido recurrir a la vía legal para recuperarlos.

VER GALERÍA

El novio de Isa Pantoja rompe su silencio sobre la guerra de Cantora

En lo referido a la benjamina de la casa, Isa Pantoja, parece que la joven colaboradora se ha convertido en un rayo de esperanza para la cantante porque la relación entre ellas es mucho más fluida que con su hermano mayor. Ambas han sido protagonistas de distintos acercamientos, que son el primer paso para afianzar el cariño entre madre e hija. En quien encuentra ahora refugio la vocalista de Marinero de Luces es en su hermano, Agustín, que es su mano derecha y compañero inseparable en su día a día y viajes profesionales. De la misma manera, el trabajo está siendo una vía de escape. Precisamente, Isabel Pantoja regresa de una gira por América Latina, donde ha cosechado un gran éxito, puesto que ha agotado las entradas en todos los lugares en los que ha ofrecido un concierto.

VER GALERÍA