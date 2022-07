Irene Rosales reaviva el enfrentamiento familiar y asegura que no perdona a Isabel Pantoja

Irene Rosales abandonó la televisión hace un año para recuperarse de un mal momento, además de dedicar su tiempo y atención a su familia, que no estaba atravesado una buena época en pleno conflicto entre los Pantoja. Después de un año en el que apenas la hemos visto, la mujer de Kiko Rivera ha reaparecido para responder a todo lo que se ha dicho acerca de los suyos: "No tengo relación con nadie", ha compartido la excolaboradora con rotundidad, rompiendo su silencio con unas declaraciones que han sorprendido a sus seguidores. La que fuera colaboradora de Viva la vida ha hecho referencia a su suegra, Isabel Pantoja, y también a su cuñada Isa, que actualmente participa en Supervivientes, Ya es mediodía y otros espacios televisivos.

"Isabel Pantoja ha dañado psicológicamente a Kiko", ha comentado Irene Rosales en una entrevista a la revista Lecturas, de la que es portada esta semana, alegando que la cantante ha tenido este comportamiento con su hijo "desde que nació". A pesar de que siempre se ha mantenido al margen del conclicto familiar y ha intentado que la situación no se agravara por ninguna de las partes, en esta ocasión parece haber cambiado de opinión. La excolaboradora de Viva la vida asegura que no va a perdonar que su suegra "no llame" a sus hijas, Ana y Carlota, de 6 y 4 años respectivamente. También tiene palabras para su cuñada Isa, de la que dice que la ha "atacado para herir a su hermano" y, además de defender a su marido, comparte sentirse utilizada por la colaboradora televisiva.

Tradicionalmente conciliadora, Irene Rosales ha hablado abiertamente y sin tapujos de su situación familiar, rompiendo con esa actitud a la que nos tenía acostumbrados. En los últimos meses, la empresaria ha ofrecido declaraciones esquivas pero comprensivas con Isa Pantoja, por ejemplo, como las que ofreció en febrero diciendo que entendía que su cuñada quisiera distanciarse de lo ocurrido. También en mayo aseguraba que tenía "la conciencia tranquila" y que no tenía nada que explicar, añadiendo además que no quería formar parte de la polémica. "Las pocas exclusivas que he hecho nunca han sido para contestarle a alguien ni nada, así que no voy a entrar en eso", sentenciaba la mujer de Kiko Rivera ante las cámaras.

Irene Rosales ha hablado también sobre su salud mental, que ya explicó que tenía mucho que ver con su salida de la televisión el pasado verano. En 2021 aseguró que estaba atravesando una mala época: "Estoy de bajón por un cúmulo de cosas. No he parado desde hace más de un año, por lo de mis padres, después el conflicto de Kiko... he querido llevarlo todo adelante, pero llega un momento que no puedo más", confesó en su programa. En diciembre volvió a aparecer, pero de manera puntual, para aclarar todos los frentes abiertos de la familia. "Tenía mucha ansiedad por todo. Cualquier cosa me suponía un mundo. Lo estaba pasando muy mal y tenía que parar, necesitaba asimilar todo lo que me había pasado en el último año, la muerte de mis padres y lo ocurrido entre mi marido y su madre", decía entonces.