La contundente respuesta de Irene Rosales a los reproches de su cuñada, Isa Pantoja

"No tengo que demostrar nada” ha asegurado Irene Rosales después de escuchar las recientes palabras de su cuñada Isa Pantoja, en las que opinaba que quizá debería “ponerle un tope” a Kiko Rivera en las declaraciones que hace públicamente. La mujer del DJ ha explicado que lleva muchos años escuchando que no hace nada para evitar el distanciamiento del músico y su familia y que es ella quien le “manipula”, pero aclara rotunda que “tiene su conciencia muy tranquila”. Fiel a la actitud que siempre ha mantenido respondió: “No voy a entrar en explicaros ni nada porque yo tengo mi conciencia muy tranquila y no tengo que explicarme nada, ni quiero entrar en nada. Las pocas exclusivas que he hecho nunca han sido para contestarle a alguien ni nada, así que no voy a entrar en eso". No ha querido aventurar tampoco la opinión de Kiko acerca de lo que ha dicho su hermana sobre ellos, asegurando que no lo sabe.

La hija de Isabel Pantoja, que lleva varios meses distanciada de su hermano y no quiso reencontrarse con él en directo en televisión, se refirió en el Deluxe a la relación que mantiene con su cuñada, Irene Rosales. “Nunca hemos sido amigas, pero he tenido una relación con ella normal. Me ha respetado siempre y yo a ella, y entiendo que no tiene nada que ver con que yo esté enfadada con mi hermano o que mi hermano haya tenido esos problemas con mi madre” dijo. Un comentario conciliador que luego se unió a los reproches, pues añadió que ella es la persona más importante para el músico y que “le hubiera podido frenar”. “Debería ponerle un tope si tiene oportunidad” explicó.

En la última entrevista que concedió después de varios meses, Kiko Rivera trató de suavizar la distancia que le separa de los suyos. Pidió perdón por los errores que ha cometido (“Todo el mundo se equivoca, todos somos humanos”) y lamentó haber hecho daño a su hermana Isa Pantoja. Habló también sobre los enfrentamientos que mantiene con varios de sus familiares, como el ya largo enfrentamiento con su madre y el distanciamiento con su prima Anabel. Sin embargo, abrió una nueva polémica al defender a su madre de las declaraciones que sobre ella hizo su hermano Francisco Rivera tras el juicio del pasado mes de marzo.

“Mi hermano puede tener muchas razones para hablar mal de mi madre pero no me gusta. No era el momento. Yo sé lo que él siente por mi madre y soy el primero que sé cómo es, pero es mi madre y somos hermanos, ¿ni siquiera por mí? No es por meterme en nada, pero si nos ponemos a hablar de madres... Aquí ninguno se queda corto", dijo. A Francisco no le gustó nada la referencia de Kiko a su madre y, como dijo en ¡HOLA!, la relación con su hermano Kiko está rota: “Todos tenemos un límite de perdones y oportunidades… y el mío ya ha llegado”.