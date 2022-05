Las lágrimas de Isa Pantoja en el emotivo reencuentro con María del Monte tras diez años sin verse

María del Monte e Isa Pantoja han protagonizado ante las cámaras un esperado momento: el reencuentro entre madrina y ahijada. Después de diez años sin verse, la artista y la colaboradora se han fundido en un emotivo abrazo, en el que la hija de Isabel Pantoja no ha podido contener las lágrimas. De hecho, ha sido la cantante la que ha tenido que calmarla para que dejase de llorar: "Sabes lo importante que eres para mí", le decía María del Monte en el programa de Sábado Deluxe. La hija de Isabel Pantoja estaba tan impactada que no podía ni articular palabra.

VER GALERÍA

Las emotivas palabras de María del Monte a Isa Pantoja tras siete años sin verse: 'El cariño, mi vida, no se muere'

La relación entre Isa Pantoja y María del Monte se rompió hace ya una década de forma abrupta, tal y como la propia Isa explicaba: "Lo pasábamos muy bien juntas, jugaba conmigo y veíamos El rey león, un día mi madre me montó en un tren con ella y María no se montó, se despidió de mí y yo no entendía por qué no venía, ya no la volví a ver". Para la hija de Isabel Pantoja la cantante había sido como una segunda madre. "No hables, no hace falta que hables, tú sabes cómo yo soy y aquí no lo podemos hablar, tú sabes lo importante que eres para mí pero este no es el lugar para hacerlo. Sabes lo importante que eres para mí", le decía con ternura María del Monte, intentando mantenerse lo más entera posible.

VER GALERÍA

Kiko Rivera e Isa Pantoja sorprenden a María de Monte con un cariñoso mensaje

"Ya hemos hablado, seguiremos hablando. Pero este no es el sitio. Sabes que me gusta mucho cómo estás haciendo las cosas, te lo he dicho ya", añadía María del Monte, volviendo a fundirse en un abrazo de inmediato, emocionando tanto al público como a los tertulianos que estaban en el plató presenciando la emotiva escena. De hecho, colaboradoras como Lydia Lozano y María Patiño no podían contener las lágrimas: "Nosotras hemos vivido la relación que había entre ellas durante muchos años, hemos visto cómo María quería a esa niña y es muy triste todo lo que ha pasado y no se puede contar", explicaba la primera de ellas.

VER GALERÍA

Isa Pantoja se pronuncia tras su polémica visita a Loli, la quiosquera que reclama dinero a su madre

Sin embargo, a pesar de que María e Isa sabían que iban a verse, la cantante lo dejaba claro delante de su ahijada: "Yo no he venido para esto. Sabía que ella estaba aquí porque trabaja en este programa, pero mi educación no me permite no saludar a una persona que está en mi corazón", zanjaba la artista, poniendo fin al histórico y emotivo reencuentro entre las dos. Por su parte, Isa también cerraba el tema cuando la emoción le dejaba articular de nuevo las palabras: "Es una persona que aunque haya pasado el tiempo parece que todo pasó ayer. Le tengo mucho cariño aunque no tenga contacto con ella. La he echado mucho de menos".

VER GALERÍA

Era 1996 cuando la pequeña era adoptada por Isabel Pantoja y aparecía en la vida de María del Monte. Por aquel entonces, tanto Isabel como María eran muy buenas amigas, lo que llevó a esta última a convertirse en la madrina de la joven. Sin embargo, la amistad entre las dos terminó de repente. Desde el día en que Isa Pantoja se subiese a ese tren con su madre, no había vuelto a abrazar a María del Monte. La última vez que la artista mostraba sus sentimientos hacia la joven fue el pasado mes de abril: "Isa es una persona a la que quiero mucho y ella lo sabe. El cariño no muere, no se compra ni se vende y permanece por los siglos de los siglos", expresaba a través de una llamada telefónica al mismo programa, mientras que Isa, que estaba en el plató, se emocionaba al escucharla y le dirigía las siguientes palabras: "Nana, yo también te quiero y siempre te voy a querer".