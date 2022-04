Kiko Rivera e Isa Pantoja reaccionan a la absolución de su madre

La reacción de Kiko Rivera a la absolución de su madre por un presunto delito de insolvencia punible no se ha hecho esperar. Tras saber que Isabel Pantoja no va a entrar nuevamente en la cárcel a pesar de los tres años que pedía el fiscal para la artista, su primogénito está muy satisfecho por la decisión de la justicia. A pesar del distanciamiento y las tensiones que existen entre ambos desde hace casi dos años, el DJ le ha dicho a Paloma García-Pelayo, de El programa de Ana Rosa, que se trata de una noticia que le alegra el alma.

Cuando vio a su madre sentada de nuevo en el banquillo, el único hijo que Isabel Pantoja tuvo con Paquirri comentó que no había sido un momento precisamente bonito y que esperaba "de corazón que a mi madre no le suceda nada malo". El pasado 22 de marzo la intérprete de Marinero de luces, Se me enamora el alma, Veneno o Esta es mi vida se sentó en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga para responder a las cuestiones derivadas de su supuesta participación en una operación presuntamente irregular de deuda relacionada con 'Mi Gitana', la casa que tenía en la lujosa urbanización 'La Pera' de Marbella.

También muy tranquila se siente la hija menor de la artista tras saber que su madre ha sido absuelta tras más de un mes de incertidumbre. Isa Pantoja, que está convaleciente con fiebre en casa, le ha dicho a Adriana Dorronsoro, reportera del citado espacio de Telecinco, que es un "notición" y que se alegra "muchísimo". También la colaboradora televisiva y exconcursante de Supervivientes se pronunció en su momento sobre esta nueva causa a la que se enfrentaba la artista y dijo que se encontraba en shock. Añadió que tenía que ser horroroso para su madre enfrentarse y revivir la misma situación por la que pasó años atrás, cuando fue condenada a 24 meses de cárcel por el Caso Malaya.

Las dudas de Cantora y su regreso a los escenarios

Con este problema judicial ya resuelto, quedan otras incógnitas por resolver en la vida de Isabel Pantoja. La cantante de 65 años estaría planteándose vender Cantora, la casa en la que vive con su hermano Agustín Pantoja en Medina Sidonia, por problemas con Hacienda. Esta finca que fue propiedad de Paquirri es, además, uno de los orígenes del conflicto que mantiene abierto con su hijo. Con Kiko sigue existiendo un distanciamiento a pesar de que acercaron posturas tras el fallecimiento de doña Ana el pasado mes de septiembre, escasos días antes de la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez. Por el momento está volcada en su esperado regreso a los escenarios con la gira Enamórate, en la que se incluye el repertorio del disco que lleva este nombre además de los clásicos de su larga trayectoria profesional. En solo un mes comenzará una gira por América Latina que la llevará a diferentes puntos como Buenos Aires, Chile o Perú. El pasado año también actuó en España.

