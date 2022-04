Isabel Pantoja, absuelta por la justicia en el caso de la venta de su chalé 'Mi Gitana'

Sentencia absolutoria para Isabel Pantoja en la causa por la venta de su chalé en Marbella, según el dictamen del juez de lo Penal número 5 de Málaga que ha sido comunicado ya a las partes. De esta forma, la cantante no volverá a pisar la cárcel pese a los tres años de prisión que pedía el fiscal para ella por un presunto delito de insolvencia punible. La noticia, adelantada esta mañana por Malaga Hoy, supone un verdadero alivio para la artista tras unas semanas de incertidumbre desde que declarara en sede judicial el pasado 22 de marzo. Aquel día, la madre de Kiko Rivera se mostró desolada y clamó por su inocencia al ser acusada de participar, como cooperadora necesaria, en una operación presuntamente irregular de deuda relacionada con 'Mi Gitana', la casa que tenía en la lujosa urbanización 'La Pera' de la citada localidad andaluza.

El día que se celebró el juicio, la intérprete de canciones como Se me enamora el alma y Marinero de luces llegó vestida completamente de negro y acompañada por su hermano, Agustín Pantoja, quien a su vez declaró como testigo. A pesar de llevar puetas las gafas de sol y la mascarilla, el rostro de Isabel reflejaba sin dida una gran preocupación. Además, su reaparición provocaba tal expectación mediática que, a la entrada de los juzgados, se vivieron momentos de enorme nerviosismo en torno a la cantante. Ella, rodeada por una nube de periodistas, se dirigía como podía al interior del edificio escoltada por agentes de la Guardia Civil. Unas imágenes que recordaban a las que se vivieron hace casi siete años, cuando la artista sevillana abandonó la Audiencia de Málaga en mitad del caos tras ser condenada a 24 meses de cárcel por el caso Malaya.

En esta ocasión, sentada de nuevo en el banquillo de los acusados, Isabel Pantoja se derrumbaba delante del juez y no podía contener las lágrimas. Durante cinco minutos, la sala se quedó en silencio esperando a que la cantante recuperara la calma. Después, aseguraba ante el magistrado que desconocía las deudas que tenía la sociedad Panriver 56 S.L, de la que era administradora única, con otras empresas. Manifestó que dio un poder a Agustín para vender su residencia de Marbella "o pagar lo que se debiera", ya que tenía todos sus bienes como aval de dicho inmueble. "Solo quería salvar mi patrimonio, no me importaba la casa", aseveró entonces. Subrayaba la confianza plena que tiene en su hermano ya que "es la única persona que está a mi lado y no me haría ningún daño", insistía. Al acabar el juicio, tres horas después de su llegada a los juzgados, la artista salió visiblemente seria y cabizbaja por la puerta trasera para evitar complicaciones con la prensa.

