Cantora, de nuevo en el ojo del huracán, ¿qué sucede con la finca de Isabel Pantoja?

Las publicaciones sobre Isabel Pantoja y su futuro en Cantora no cesan desde el pasado 6 de abril. Aquel día se comentó en El programa de Ana Rosa que la artista habría tomado una drástica decisión que afectaba al lugar en el que ha vivido los momentos más felices de su vida, pero también los más amargos. "Ha decidido abandonar Cantora. No lo hace por las deudas, lo hace porque desde que falleció su madre no puede vivir en esa casa, no sabe, se le cae encima, todo le recuerda a doña Ana", dijo el periodista Antonio Rossi. Al parecer, la cantante tendría todo organizado. Habría dado la orden de coordinar la venta de la finca con los abogados de Kiko Rivera y su intención sería trasladarse a Madrid. "Me parece genial porque así va a poder salir un poco más", declaró Isa Pantoja al conocer los posibles planes de su madre.

Sin embargo, las informaciones sobre Cantora han dado un vuelco en las últimas horas y la intención de Isabel de vender la finca sí estaría motivada por sus problemas económicos. El pasado domingo se comentó en Viva la vida que la intérprete habría estado a punto de perder su refugio debido a las deudas. Algo que finalmente parece que no se va a producir porque la artista habría llegado a un acuerdo in extremis con Hacienda para no ser desahuciada de su hogar. De no haber sido así, el supuesto desahucio se habría llevado a cabo este jueves, 21 de abril, a las 10:00 horas.

Los colaboradores de El programa de Ana Rosa se han hecho eco de estos datos y han explicado que la cantante habría paralizado este proceso a cambio de los ingresos de sus próximos conciertos. "Ha llegado a un acuerdo con la Agencia Tributaria para hacer el pago fraccionado. El problema vendría cuando ella no cumpla con uno de los plazos", han asegurado. También han detallado que sobre Cantora pesan, al parecer, embargos por valor de 414.080 euros y el impago de la hipoteca de la finca desde hace dos años, una cantidad cercana al millón y medio de euros. La cantante, por tanto, habría tomado la decisión de poner a la venta de manera urgente la finca, recuperando ofertas que tuvo en su momento y rechazó, ya que su principal objetivo sería solucionar lo antes posible todos sus problemas económicos.

Isabel habría hecho frente a las deudas presentando como aval los contratos de su pequeña gira por Latinoamérica. El 24 de mayo actuará en el Estadio Luna Park, en Buenos Aires (Argentina); los días 27 y 28 cantará en el Gran Arena at Sun Monticello Grand Casino, en Mostazal (Chile); y el 1 de junio ofrecerá un concierto en el Plaza Arena, en Lima (Perú), según se refleja en la página web oficial de la venta de entradas. En estos nuevos espectáculos, incluidos en la gira Enamórate, la artista lleva a los escenarios sus nuevas canciones y todos los clásicos de su carrera.

Los problemas económicos de la cantante coinciden con su delicada situación judicial. La artista se enfrenta a una pena de tres años de cárcel por un presunto delito de insolvencia punible y es probable que esta semana se haga pública la sentencia. En el juicio, que se celebró el pasado 22 de marzo en Málaga, la cantante declaró que desconocía las deudas que tenía Panriver 56 S.L. con otras empresas y las operaciones realizadas para saldarlas. Además, dijo que confiaba plenamente en su hermano Agustín, al que otorgó un poder cuando ella se encontraba en prisión. "Lo que mi hermano haya hecho, lo ha hecho bien. Confío plenamente en él, moriría por mí, es la única persona que está a mi lado y no me haría ningún daño", aseguró entre lágrimas.

