Isabel Pantoja, ¿dispuesta a vender Cantora? La cantante habría decidido no pasar más tiempo en la finca donde fue tan feliz con Paquirri

Isabel Pantoja habría tomado una drástica decisión sobre Cantora, el lugar donde ha vivido los momentos más felices pero también los más tristes de su vida. La cantante, de 65 años, estaría dispuesta a vender la finca, tal y como han contado en El programa de Ana Rosa. "Ha decidido abandonar Cantora. No lo hace por las deudas, lo hace porque desde que falleció su madre no puede vivir en esa casa, no sabe, se le cae la casa encima, todo le recuerda a doña Ana", ha dicho el periodista Antonio Rossi. Según ha declarado, la intérprete estaría "desesperada por encontrar un comprador y marcharse". Además, tendría todo planeado. Habría dado orden de coordinar la venta con los abogados de su hijo y si la venta se retrasa más de lo previsto se trasladaría a la casa que tiene en El Rocío, Huelva.

Cantora fue testigo de la historia de amor de Isabel Pantoja y Paquirri. El interior de esta finca, situada entre Medina Sidonia y Barbate (Cádiz), alberga el recuerdo del torero, a quien la cantante quiso tanto. También fue el lugar al que regresó la artista tras su paso por la cárcel con la intención de comenzar una nueva vida. "Lo que más me gusta del mundo es venirme aquí, a curar mis heridas de combate", dijo sobre esta residencia, cuyo valor sentimental siempre ha estado por encima de todo.

