¿Dejará Isabel Pantoja su finca Cantora? Esto es lo que opina su hija

Isa Pantoja, que acaba de llegar de un viaje a Egipto junto a su hijo y Asraf, ha contado que ha estado durante todas sus vacaciones en contacto con su madre, Isabel Pantoja. Sobre la idea del posible traslado de la intérprete de Hoy quiero confesarme a Madrid, dejando atrás su finca Cantora, la hermana de Kiko Rivera ha expresado que no le sorprende nada, ya que sabe que su progenitora tenía "esa idea en mente de irse fuera". "Siempre ha dicho de irse a México o Miami. Es una cosa que siempre se ha hablado y lo he pensado muchas veces, yo sé que ella quería irse, pero por la situación en la que estaba de mi abuela no había podido ser", ha explicado la influencer, muy emocionada con la posibilidad de que la cantante pudiera vivir en la capital. "Me parece genial porque así va a poder salir un poco más", ha añadido la cuñada de Irene Rosales, dejando claro que ahora que no está doña Ana es más fácil que la artista pueda irse a vivir donde quiera.

VER GALERÍA

La colaboradora de Mediaset, que ha entrado en directo por vídeollamada a El programa de Ana Rosa, ha dejado claro que la forma con la que ha podido hablar con la cantante ha sido a través de otra persona porque la intérprete de Marinero de luces no tiene teléfono. "Sí que le he enviado fotos del viaje, videos, le he contado qué tal, ella se ha preocupado porque hemos estado muy lejos. Pero sí, sí que he hablado con ella", ha dicho la hermana del DJ, añadiendo que su progenitoria se encuentra muy bien y que no han hablado nada sobre su juicio por un supuesto delito de insolvencia punible. "Por lo que me ha dicho, está muy contenta por nosotros", ha continuado diciendo la influencer, dejando claro que las informaciones sobre que Isabel Pantoja les iba a desheredera eran falsas.

La madre de Isa Pantoja ya desmintió en Viva la vida que fuera a desheredar a sus hijos, pero lo cierto es que la colaboradora ha asegurado que no es un tema que le importe, ya que lo único que quiere es ver que la salud de la cantante está bien. "Yo confío en lo que ella me ha dicho y lo que me preocupa ahora es su salud", ha relatado Isa. Eso sí, aunque a Isa le gustaría ir en Semana Santa a Cantora a ver a su madre y darle los regalitos que le ha traído de Egipto, la futura mujer de Asraf ha relatado que en estas fechas no tiene al pequeño Alberto, por lo que esperará para ir a visitar a la cantante. "A ella le hace mucha ilusión que vaya con el niño", ha expresado.

VER GALERÍA

Sobre las críticas que ha recibido Isa de no visitar a su madre tras los últimos varapalos familiares, la colaboradora ha querido dejar claro que se ha ido de viaje pero también ha acudido a Cantora cuando vio las imágenes de la artista sentada en el banquillo de los acusados. "Fui antes de irme, cuando supe lo del juicio porque la vi muy mal, y posteriormente también he seguido en contacto con ella. Me quedo más tranquila porque además pronto iré a darle su regalito", ha expresado la influencer muy sonriente.

