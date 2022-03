De las duras palabras de Francisco Rivera al llamativo silencio de Kiko ante el juicio a Isabel Pantoja

El juicio a Isabel Pantoja que se celebra desde este martes en la Ciudad de la Justicia de Málaga está provocando un sinfín de reacciones encontradas, desde quien apoya sin fisuras a la cantante a los que cargan de forma vehemente contra ella. Este es el caso de Francisco Rivera Ordóñez, quien se ha mostrado especialmente crítico con la artista cuando le preguntaban que sentía al verla de nuevo en el banquillo. "No me alegro del mal que le pase a nadie, pero tampoco me pongo triste", ha reconocido sin tapujos. "A las personas malas es normal que le pasen cosas malas y esta mujer no es buena", añadía el diestro de forma gráfica y taxativa. "Todo lo malo que le pase se lo merece", sentenciaba con dureza en alusión al complicado momento que vive la intérprete de Marinero de luces. Para el torero, la madre de Kiko Rivera se ha buscado ella misma acabar otra vez frente al juez por la "soberbia y avaricia" que -según él- la caracteriza.

Echando la vista atrás y remontándose a su infancia, el hijo mayor de Paquirri ha calificado a la cantante como una "madrastra de cuento" que "no nos hacía sentir a gusto en casa de mi padre", sobre todo cuando este se ausentaba, ha manifestado. "No nos pegó, pero no nos hablaba bien ni nos trataba con cariño alguno", ha reiterado. "Creo que esta mujer no ha querido nunca a nadie. Quizá a su madre, pero a nadie más", remataba. Por último, Francisco ha recordado a su progenitora, Carmina Ordóñez, y aseguraba que Paquirri siempre estuvo loco por ella: "Mi padre no se casó enamorado (de Isabel Pantoja)", afirmaba. "Vistiéndose de novio, llamó a mi casa para hablar con mi madre y, aunque ella no se quiso poner, él le dijo a mi tía que si Carmen quería que volviese a casa, lo hacía en ese momento", ha narrado. Frente a las vehementes palabras del marido de Lourdes Montes, el silencio por ahora de Kiko Rivera. El DJ no se ha pronunciado aún públicamente sobre el juicio que afecta a su madre, de la que sigue muy distanciado. El único mensaje que Kiko ha dejado esta mañana, mientras Isabel estaba ya declarando en los juzgados, tenía que ver con un asunto distinto al que hoy ha ocupado la primera plana.

El exconcursante de Supervivientes y GH VIP compartía imágenes románticas con su mujer, Irene Rosales, y se preguntaba por qué algunos "se empeñan en querer separarnos" o "se inventan tantas mentiras" sobre ellos, sea por "odio o envidia", expresaba. "Lo que si sé es que te amo por encima del mundo. Te quiero, cariño", le decía a su esposa para concluir. Por su parte, Anabel Pantoja sí ha hablado de lo vivido por su tía para lamentar el caos que reinaba hoy durante la entrada a los juzgados de la cantante, escoltada por la Guardia Civil y rodeada por multitud de medios de comunicación. "La Justicia es igual para todos los españoles... pero se ve que para Isabel Pantoja, no", se quejaba la influencer mientras compartía imágenes de otras celebrities que también se han sometido a procesos judiciales. "Messi, Ana Duato, Imanol Arias, Shakira... que fueron acusados por delitos similares, entraron como en una alfombra roja y protegidos", ha recordado mientras establecía la comparativa con lo sucedido este martes. "Esto es un juicio y no un concierto ni un photocall", señalaba indignada para terminar la colaboradora de Sálvame.

