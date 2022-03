Sigue sin tener contacto con ella Isa Pantoja, muy afectada al ver de nuevo a su madre en el banquillo: 'Revivir esto debe ser horroroso para ella' Recuerda que su progenitora 'no está bien' y lamenta no poder estar con ella: 'Me encantaría ayudarla y darle un abrazo",

Isa Pantoja ha hablado sobre el juicio que sienta de nuevo a su madre en un banquillo, algo que "debe ser horroroso para ella" al tener que "enfrentar y revivir" por lo que ya pasó hace unos años, señalaba la hija de la cantante. "Sabía que mi madre no está bien por la situación en la que se encuentra", ha dicho la joven, que ponía como ejemplo el hecho de que la artista no hubiera felicitado recientemente a su nieto Alberto -el hijo de Isa- por su cumpleaños. "Estoy sin palabras, esta noche no he podido dormir y pensaba todo el rato en ella", ha confesado visiblemente afectada. Sobre su progenitora, recordaba que "no sale de Cantora, hace su vida solo allí y no tiene contacto con nosotros", ha remarcado la colaboradora de El programa de Ana Rosa en el espacio donde trabaja. "Estoy en shock porque no me esperaba verla allí y me impresiona", ha señalado sobre la sorpresa que le causaba el que su madre hubiera acudido a testificar. "Me encantaría estar con ella y ayudarla, darle un beso o un abrazo... Con el estado anímico que tiene, esto la perjudicará todavía más", añadía a continuación con los ojos vidriosos a punto de romper a llorar.

"Estoy a cuarenta minutos de su casa y ella lo sabe... No me importa ir a buscarla y darle cariño si ella me lo permite", reiteraba Isa Pantoja sobre el deseo que tiene de reencontrarse con su progenitora, si bien tampoco quiere "hacer un show paralelo al sufrimiento" que está padeciendo la artista. "Sé que tiene ayuda profesional y eso me deja más tranquila", contaba sobre los problemas que afectan al ánimo de su madre por "cosas que llevan acumulando mucho tiempo". En este sentido, asegura que a la artista "pronunciar la palabra cárcel le supone un enorme esfuerzo" después de los dos años que pasó en prisión. Por último, se ha quejado Isa del instante en el que la cantante y Agustín Pantoja llegaban a los juzgados escoltados por la Guardia Civil y rodeados por numerosos medios de comunicación, situación que se ha desbordado por momentos. "No entiendo que no haya habido más protección o una valla para que no ocurriera esto, sabiendo lo que pasó la última vez cuando se desmayó o la tiraron del pelo", ha lamentado.

Isabel Pantoja, que entraba al Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga vestida completamente de negro y ante una enorme expectación mediática, se ha derrumbado en la sala. La cantante está acusada como administradora única de la empresa Panriver 56 por participar en una operación supuestamente irregular de deuda relacionada con 'Mi Gitana', la casa que tenía en Marbella. La cantante de 65 años estaba acompañada por su hermano, que ha declarado como testigo. A pesar de llevar gafas de sol y mascarilla, el rostro de la artista reflejaba una gran preocupación. La Fiscalía solicita inicialmente en su escrito una pena de tres años de prisión como supuesta cooperadora necesaria de un delito de insolvencia punible. Al terminar la audiencia pública, Isabel Pantoja ha abandonado las instalaciones por una puerta trasera para evitar que su salida fuera tan caótica como su llegada. La intérprete de Marinero de luces ha puesto rumbo a Cantora junto a Agustín, su principal apoyo en estos momentos.

