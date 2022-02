Isabel Pantoja no logra remontar en el inicio de 2022: estos son todos los frentes que tiene abiertos

Isabel Pantoja está atravesando un momento muy delicado. La artista encadena un problema con otro y sus seres queridos aseguran que no se encuentra bien. Tras la triste pérdida de su madre, doña Ana, el pasado mes de septiembre, la cantante ha recibido nuevos golpes que no se esperaba. Uno de ellos ha sido la docuserie de Julián Muñoz, con quien mantuvo una relación de seis años, de 2003 a 2009. En el primer capítulo de No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad, el exalcalde de Marbella realizó unas sorprendentes declaraciones sobre la cantante. Reveló detalles de su "boda" secreta (un pacto entre ambos sin validez legal) y aseguró que habían intentando tener un hijo juntos. Las revelaciones de Julián Muñoz estarían afectado mucho a la artista. "Aunque ella no lo vea, porque no lo ve, le llega la información", dijo Isa Pantoja. Anabel, por su parte, se mostró muy molesta con el expolítico. "He visto algunos titulares que me parecen innecesarios. Creo que si este señor no hubiera estado con Isabel Pantoja no se le hubiera hecho un documental", reflexionó. "Isabel Pantoja, dentro de lo que cabe, a pesar de todo, sigue dándole de comer. Creo que su intención ha sido dejar mal a Isabel Pantoja y, por supuesto, por dinero", sentenció la colaboradora.

- Así es el ático de Isabel Pantoja en Fuengirola que ha sido subastado

Con las declaraciones de Julián Muñoz todavía sin digerir, Mayte Zaldívar protagonizó una impactante entrevista en Maldita la hora en la que habló de su matrimonio con el exalcalde de Marbella y la llegada de Isabel Pantoja a sus vidas. "Perdoné a Julián Muñoz, pero a Isabel Pantoja no la voy a perdonar nunca", afirmó.

Pero el regreso de Julián Muñoz y Mayte Zaldívar no sería el mayor de los problemas de Isabel Pantoja, según apunta su círculo más cercano. La artista estaría verdaderamente dolida por su inexistente relación con Kiko Rivera. Madre e hijo llevan casi dos años intentando solucionar sus diferencias, pero parece que la guerra entre ellos no tiene fin. El DJ exige explicaciones a la artista sobre la herencia de Paquirri y asegura que su única familia, en estos momentos, es su mujer, Irene Rosales, y sus tres hijos, Francisco, Ana y Carlota. Además, el sevillano ha dado unas demoledoras declaraciones sobre su madre y la actual situación que atraviesa. En ellas también afirma que la reconciliación entre ellos a día de hoy es imposible, algo que sí pensó que ocurriría tras la muerte de su abuela, doña Ana, cuando se reencontraron en Cantora y se fundieron en un largo abrazo.

VER GALERÍA

Otro frente que estaría afectando a la artista son las duras declaraciones que Kiko ha realizado sobre su hermana y que ya han tenido las primeras consecuencias. El DJ iba a entrar en la casa de Secret Story, pero el programa decidió a última hora que no lo hiciera. Isa Pantoja, muy triste por todo lo que está ocurriendo en su familia, ha confirmado que no ha hablado con su madre sobre este tema, ya que la artista "no está bien y es algo que lleva arrastrando desde hace mucho tiempo". "Espero ir a verla pronto, cuando termine los exámenes, pero no voy a ir para hablar de lo que ha dicho mi hermano sino para abrazarla y estar con ella", ha manifestado la joven en El programa de Ana Rosa.

Esta situación tan delicada entre los hijos de Isabel Pantoja coincide en el tiempo con la separación matrimonial de Anabel. La colaboradora de Sálvame no quiere preocupar a su tía con su ruptura porque sabe que "está mal y ya tiene demasiado". Y así es. A todos estos problemas que acabamos de enumerar se suma su próxima cita con la justicia. El 22 de marzo la intérprete de Marinero de luces comparecerá en los juzgados de Málaga por una supuesta deuda de 'Mi Gitana', la casa que tenía en Marbella. La Fiscalía malagueña solicita tres años de prisión para la artista y una multa de 18 meses con una cuota diaria de 20 euros, que asciende a la cantidad de 10.800 euros.

VER GALERÍA

Una de las pocas alegrías que tiene la artista en estos momentos es su trabajo. Isabel Pantoja se reencontrará con su público el próximo mes de mayo. Los días 27 y 28, si nada lo impide, la cantante actuará en el Gran Arena Monticello, de Chile. La última vez que se subió a un escenario fue en agosto de 2021, en el Festival Tío Pepe en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera, una reaparición por todo lo alto, cuyas primeras imágenes ofreció ¡HOLA! en exclusiva.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.