Así es el ático de Isabel Pantoja en Fuengirola que ha sido subastado

Isabel Pantoja, que tiene fijado el próximo marzo un juicio por una operación de débito relacionada con su casa de Marbella, está pendiente de deshacerse de algunas de sus propiedades para hacer frente a sus deudas económicas. Por eso, la cantante tenía puesto en venta una vivienda que tiene en Fuengirola, un ático de 200 metros que hizo a medida y que está compuesto de dos pisos contiguos que reformó por completo. En una "ubicación muy céntrica, a solo unos minutos del centro de la ciudad, comercios, bares y restaurantes", como rezaba el anuncio de la inmobiliaria, se trata de un inmueble localizado en un tercera planta con un ascensor que da directamente a un gran salón contiguo a una amplia terraza acristalada y luminosa que tiene vistas a la playa. La casa, además, tiene cuatro habitaciones y cuatro cuartos de baño, todas sus estancias están completamente amuebladas, cuenta con armarios empotrados, aire acondicionado y calefacción y una cocina con todos los electrodomésticos.

Con un precio que comenzó por 995.000 euros y que poco tiempo después bajó hasta los 300.000, en Ya son las ocho adelantaron hace unas semanas que Isabel había conseguido venderlo, pero este lunes 24 de enero Sálvame ha anunciado que la vivienda se estaba subastando. Tasado en 200.000 euros uno de los áticos (ya que el inmueble está dividido), se buscaba conseguir en dos horas cerca de 800.000 euros por las dos partes, pero finalmente solo se ha llegado a los 125.000. Además, quien haya querido adquirir la vivienda que la intérprete de Marinero de luces tiene en la ciudad malagueña debía saber que inmueble cuenta con una carga de unos 64.000 euros que se añadirían a la puja.

"Todo es de mármol. Tiene un ascensor que sube y entras directamente en el piso. Quien se lo quede va a tener que reformarlo", ha dicho Anabel Pantoja sobre el inmueble, ya que cree que la parte que se vende es la que no cuenta con cocina. Quien se enteró hace unos días en directo sobre la venta del ático de su madre fue Isa Pantoja, que confesó que en un momento de su vida quiso mudarse allí. "Es para algo bueno, me alegro de que se venda porque mi madre tenía pensado hacerlo con alguna de sus propiedades. Pensé en un momento de vivir allí pero finalmente no se dio la opción. Ella siempre me ha dado las llaves y yo he podido ir de vez en cuando, vacacionalmente", dijo la colaboradora del programa de Sonsoles Ónega.

No es la única propiedad de la cantante. Isabel tiene también un piso en Sevilla, la casa del Rocío y Cantora, la finca de 360 hectáreas situada en el municipio de Medina Sidonia que comparte con su hijo Kiko. Pero no solo eso, además tiene en propiedad un local comercial y dos plazas de garaje. Desde Sálvame también han asegurado que Isabel no era consciente de su deuda con Hacienda hasta hace pocas semanas: "Cuando Isabel Pantoja fue a las dependencias de la agencia tributaria para ver lo que debía casi se desmaya porque la cifra era mucho mayor de lo esperado", ha relatado Carmen Borrego. Pero este no sería el único disgusto que la artista se puede llevar, ya que desde el programa de Mediaset también han contado que "un grupo de personas a las que la artista debe dinero se han unido para presentar una querella contra ella".

