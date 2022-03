Isabel Pantoja, a punto de regresar a los escenarios mientras encara su último revés judicial

Isabel Pantoja no se ha dejado ver mucho en las últimas fechas y apenas ha salido de Cantora, para desgracia de sus fans. Pero ahora pueden estar felices porque eso cambiará muy pronto ya que la artista hará próximamente su reaparición del modo que más le gusta: sobre un escenario. Su ansiada vuelta con la gira de Enamórate, un espectáculo donde interpretará los temas de su último disco Las canciones que me gustan, que salió a la venta en octubre de 2020, será el próximo 24 de mayo. Aunque sus seguidores españoles tendrán que esperar para verla actuar, puesto que su vuelta no será en nuestro país, sino en Argentina, en el mítico Luna Park de Buenos Aires. La última vez que la vimos cantar en directo fue el pasado mes de agosto en el Festival Tío Pepe, en Jerez de la Frontera, Cádiz.

Es una de las grandes y está acostumbrada a llenar estadios allá por donde va pero, en esta ocasión, y, por el momento, la venta de entradas no estaría yendo todo lo bien que se esperaba ya que, según Sálvame, tras cinco años sin cantar en Sudamérica, solo se habrían despachado alrededor de 750 entradas de las 5.125 disponibles en el famoso recinto bonaerense. Una circunstancia que parece estar motivada por los altos precios de las mismas, que oscilan entre los 52 y los 110 euros. Todavía faltan dos meses para el concierto, por lo que se espera que la venta aumente conforme se acerque la fecha del evento.

La intérprete de Marinero de luces no está atravesando una buena temporada. Perdió a su madre, doña Ana Martín, el pasado 28 de septiembre, y está enfrentada con su hijo Kiko Rivera, por lo que se encuentra sumida en una profunda tristeza y no ha levantado cabeza. A eso se suma un nuevo varapalo judicial por el que podría revivir una de sus peores pesadillas: volver a ingresar en la prisión de mujeres de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla. El próximo martes 22 de marzo la cantante de Se me enamora el alma tendrá que sentarse a declarar en el Juzgado número 5 de lo penal de Málaga acusada de un presunto delito de insolvencia punible por el que podría ser condenada a 3 años de cárcel y a una pena de 18 meses a razón de 20 euros al día, lo que asciende a un total de 10.800 euros. Una situación que la cantante está tratando de evitar a toda cosa.

Varias han sido las ocasiones en las que la artista ha dado orden a su hermano y al último despacho de abogados que ha contratado para que traten de lograr un acuerdo extrajudicial con la parte contraria y que, de este modo, el juicio por la venta de Mi gitana, donde vivió junto a Julián Muñoz, no se celebre, algo que no se ha logrado al conocerse la acusación fiscal que existe contra ella. Otra de las opciones que Isabel Pantoja barajaba era vender la parte del ático de Fuengirola que aún es de su propiedad para obtener liquidez, pero tampoco ha sido posible por el momento. Como último intento para retrasar la vista y "evitar acudir por todos los medios al juicio", la intérprete habría alegado "problemas de salud para no asistir por sentirse 'indispuesta', aportando informes médicos-psicológicos", según ha informado Paloma García Pelayo en El Programa de Ana Rosa. Un estado de depresión que también Ha corroborado su hija, Isa Pantoja, en el mismo espacio en diferentes ocasiones.

Si la cantante no logra su objetivo de llegar a un acuerdo o aplazar la vista, el día 22 de marzo veremos a Isabel Pantoja en el Juzgado de los Penal nº5 de Málaga ocupando el banquillo de acusados. Ya tuvo que vivir esta situación por su implicación en el caso Malaya. En esta ocasión, se enfrentará a un juicio penal derivado de la interposición de una querella criminal presentada por la entidad Hormofer, S.L. En un principio por los delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible, estafa y apropiación indebida, imputados a cantante, y a otras empresas y personas físicas. Aunque, finalmente, y después de la instrucción y declaraciones, parece ser que Isabel Pantoja solo tendrá que defenderse de su presunta comisión de un delito de insolvencia punible. El Ministerio Fiscal considera, en su escrito con fecha de 25 de septiembre de 2020, que la artista es cooperadora necesaria de un delito de insolvencia punible, del que es autor otra entidad. Como tal, le correspondería la misma pena que al autor, en caso de ser condenada, por lo que podría acabar en prisión.

