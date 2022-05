Kiko Rivera, muy duro con su hermano Francisco tras sus palabras sobre Isabel Pantoja

Tras varios meses de silencio, Kiko Rivera ha vuelto a tomar la palabra. Esta vez lo ha hecho para resarcirse de los errores cometidos, sobre todo por haber hecho daño a su hermana Isa Pantoja, y hablar largo y tendido sobre las polémicas que mantiene con varios de sus familiares, como el ya largo enfrentamiento con su madre y el distanciamiento con su prima Anabel. A sus frentes abiertos, se suma ahora el enfriamiento de su relación con su hermano Francisco Rivera, al que se había unido especialmente tras hacer públicas sus desavenencias con su madre. Sin embargo, para Kiko las últimas palabras que el torero dijo sobre Isabel Pantoja, tras el juicio del pasado mes de marzo, han cruzado la línea: "A las personas malas es normal que le pasen cosas malas. Y esta mujer no es buena, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo".

Tras estas declaraciones, Kiko Rivera ha salido en defensa de su madre y ha pedido públicamente a su hermano que hay que "dejar a las madres tranquilas", en Sábado Deluxe. "Mi hermano puede tener muchas razones para hablar mal de mi madre pero no me gusta. No era el momento. Yo sé lo que él siente por mi madre y soy el primero que sé cómo es, pero es mi madre y somos hermanos, ¿ni siquiera por mí? No es por meterme en nada, pero si nos ponemos a hablar de madres... Aquí ninguno se queda corto", ha cargado duramente el marido de Irene Rosales. Hacía meses que se hablaba que la relación del DJ con el torero no estaba pasando por su mejor momento. Aunque él mismo ha asegurado que no habían tenido ningún desencuentro concreto, sino que se debía a incompatibilidades de ambos, además de llevar mucho tiempo sin saber el uno del otro.

"Francisco se estará cabreando. No le va a hacer ninguna gracia esa referencia que has hecho a Carmina", le espetaba Jorge Javier Vázquez. "Bueno, a mí tampoco me gusta lo que diga de mi madre. Vamos a dejar a las madres tranquilas. Me da igual que se enfade, que llame y cuente una batallita. Tú de mi madre no dices ni mú, si no vamos a tener un problema de verdad", le replicaba Kiko Rivera. A lo que añadía de nuevo: "Tu madre tampoco ha sido un ejemplo para nada, eso lo sabe todo el mundo", cargaba duramente el marido de Irene Rosales.

"Si lo dice antes de ese momento me hubiera hecho el mismo daño, pero fue un momento muy delicado. No era el momento, relájate, ¿qué necesidad tienes de decir esto ahora mismo?", se preguntaba molesto el DJ, zanjando el tema con su hermano por sus palabras hacia su madre Isabel Pantoja. Al hablar de las imágenes en la sede judicial, Kiko Rivera ha reconocido que le da mucha pena ver así a su madre: "Hay cosas que por muy mal que se hagan las cosas, no te las mereces. A ella no le gusta su vida en Cantora, creo que no es feliz con el tipo de vida que lleva", señalaba el hermano de Isa Pantoja. Además, Kiko ha hecho un llamamiento a la unidad familiar para volver a disfrutar de los suyos: "Me gusta mi vida, soy una persona feliz, con mi mujer ,mis hijos, tengo amigos maravillosos... Pero me faltan los míos", lamentaba el DJ.

