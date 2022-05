La reacción de Irene Rosales a la entrevista de Francisco Rivera en ¡HOLA! donde rompe la relación con su hermano Kiko

Loading the player...

Este miércoles, Francisco Rivera concedía una entrevista a la revista ¡HOLA! en la que pone punto y final a la relación con su hermano Kiko. El hijo mayor de Carmina Ordoñez ha dicho "basta" y ya no hay vuelta a atrás en su decisión: "Necesito cerrar esa herida y que cada uno viva como pueda. Mi vida es mi familia, mi trabajo y mis amigos, y tengo que cerrar porque cada vez que se abre no me trae nada bueno. Esta historia, para mí, se acaba aquí". ¿Cómo está Kiko Rivera tras las contundentes palabras de su hermano? ¿Qué piensa Irene Rosales de la entrevista en ¡HOLA! de Francisco Rivera? Dale al play y no te pierdas el vídeo.

