El amargo cumpleaños de Isabel Pantoja: sin su madre y cada vez más distanciada de sus hijos

Hoy es un día muy señalado en la vida de Isabel Pantoja. Este martes, 2 de agosto, cumple 66 años. Sería, por tanto, un motivo de celebración, sin embargo, de un tiempo a esta parte la cantante no vive con gran alegría esta fecha. Cabe recordar que la felicidad familiar saltó por los aires, precisamente, en la fiesta de su 64 cumpleaños, cuando Kiko Rivera, según contó en La herencia envenenada, descubrió en una habitación de Cantora los trajes de torear de su padre, Paquirri, que, supuestamente, habían sido robados y que pertenecían a sus hermanos, Francisco y Cayetano Rivera. A partir de ese momento, la artista ha encadenado un problema con otro. Incluso ha vuelto a sentarse en el banquillo, recordando así los duros momentos que vivió en 2013 con el caso Malaya y su posterior entrada en prision. Pero lo más duro a lo que se ha enfrentado en los últimos meses ha sido a la muerte de doña Ana, el pasado 29 de septiembre.

VER GALERÍA

Este año Isabel no soplará las velas junto a su madre, a quien tanto ha cuidado, sobre todo, en plena pandemia. "He estado en mi casa, cuidando a mi madre, que es lo más grande que tengo en mi vida", dijo tras el confinamiento. "Me cuido mucho para no contagiar ni a mi madre ni a nadie. Por eso, he estado un año y dos meses sin salir para nada. Seguiré cuidándome hasta que me vacunen, que lo estoy deseando. Mi madre ya está vacunada, gracias a Dios", añadió.

Será la primera vez que la cantante no esté con su madre en un día tan señalado. Tampoco estará con su hijo. La relación con Kiko Rivera sigue rota y ahora se suman las duras declaraciones de Irene Rosales contra ella. La sevillana considera que la cantante "ha dañado psicológicamente" al DJ y no va a perdonar que "no llame" a sus hijas, Ana y Carlota, de seis y cuatro años. Isa Pantoja, en cambio, sí apoya públicamente a su madre y celebra todos los éxitos de la cantante. Aplaudió el discurso que pronunció con motivo del Orgullo Gay en Madrid y celebró el éxito de su gira por Argentina, Chile y Perú. Sin embargo, lleva tiempo sin verla. ¿Será hoy la ocasión perfecta para acercar posturas?

VER GALERÍA

Es más que probable que Isabel pase su cumpleaños con Agustín Pantoja, su principal apoyo. Está muy unida a su hermano y no dudó en defenderle ante la justicia. "Lo que mi hermano haya hecho, lo ha hecho bien. Confío plenamente en él, moriría por mí, es la única persona que está a mi lado y no me haría ningún daño", declaró. La artista también cuenta con el cariño de su sobrina, Anabel Pantoja, que acaba de regresar de Supervivientes. Eso sí, la colaboradora no ha confirmado si viajará a Cantora para felicitar a su tía. "No he puesto ninguna fecha a cuándo iré a Cantora. Quiero ir a verla yo sola y tranquila".

VER GALERÍA

El cumpleaños de Isabel Pantoja ya no es lo que era. Atrás quedan ya las celebraciones en Cantora, rodeada de familiares y amigos y con grandes sorpresas. Ahora su mejor regalo es seguir trabajando y sería un sueño que se confirmaran los rumores de una supuesta gira para finales de año. Se habla de conciertos en Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Houston, Miami o Puerto Rico. Ella, de momento, no se ha pronunciado.