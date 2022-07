Isa Pantoja habla por primera vez del discurso de su madre durante el Orgullo

Hace unos días que Isabel Pantoja regresó a los escenarios de Madrid con motivo de las festividades del Orgullo en Madrid, un momento muy emotivo en el que la cantante mostró su cariño y agradecimiento a todo el colectivo. La intérprete de éxitos como Marinero de luces o Se me enamora el alma daba un discurso sobre la libertad y la integración que está teniendo muchísima repercusión. Ahora, Isa Pantoja ha querido zanjar cualquier polémica. "Coincido con muchos compañeros y para mí lo que dijo mi madre es que es una más en la lucha de los derechos de este colectivo, pero en ningún caso es una declaración más allá de sus palabras. Además, la polémica ya estaba antes porque todo el mundo estaba expectante con ver qué iba a decir. Incluso antes de que hablase ya lo comparaban con las declaraciones de María del Monte", ha dicho la hija de la artista en El programa del verano.

Isa Pantoja, que asegura que cualquier cosa que hubiera dicho su madre en ese momentro se habría malinterpretado, ha asegurado que nunca ha hablado de este tipo de asuntos con su madre y que siempre ha respetado a todas las parejas que la cantante ha tenido: "La última que tuvo fue Julián Muñoz y yo no tenía edad ni confianza para hablar de este tipo de cosas, pero se trata de eso, de respetar siempre con quien esté la persona que tú quieras siempre y cuando sea feliz", ha explicado, añadiendo que ha podido hablar con su progenitora a través de mensajes.

Tras un tiempo de silencio mediático, Isabel Pantoja se convirtió el pasado sábado 9 de julio en el centro de todas las miradas al ser la premiada con el galardón Mr. Gay que se entregó con motivo de la celebración del Orgullo 2022 de Madrid, dando un discurso de apoyo a todo el colectivo. "Quiero agradeceros a todos, uno por uno, que estéis aquí desde hace tantas horas. Que yo os he estado viendo desde la habitación y he estado todo este tiempo emocionada, de corazón para mí. Vuestro orgullo es mi orgullo porque sin vosotros, el de todo el mundo, esta que está aquí, no estaría hoy… Os agradezco con todo mi corazón a este colectivo que llevo en mi alma desde que comencé a cantar. Las artistas necesitamos a este colectivo maravilloso por y para siempre. Yo soy una más de ustedes. Por y para siempre. Os respeto, quereros mucho", relató la cantante.