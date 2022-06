María del Monte, pregonera del Orgullo en Sevilla: 'Soy una persona más de todos los que estamos aquí '

La tarde de este jueves María del Monte ha vivido uno de los momentos más divertidos e inolvidables de su larga carrera profesional. La artista ha tenido un papel protagonista en las fiestas del Orgullo que se celebran en Sevilla al ser la encargada de dar el pregón. La intérprete de temas tan conocidos como Cántame o Y se amaron dos caballos ha llegado junto al alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, a bordo de un todoterreno adornado con la bandera arcoíris. Ella iba asomada por el techo, muy sonriente y sin dejar de saludar a todos los que la esperaban en las inmediaciones del escenario de la Alameda de Hércules, donde minutos después se ha dirigido a los asistentes con un emocionante y aplaudido discurso.

La artista, siempre muy discreta en el terreno personal, ha compartido detalles de su vida con los sevillanos que se han sumado a estos festejos en los que se incluyen también conciertos en directo, sesiones de DJ´s y performance con el hip hop o el flamenco como protagonistas... "¿Qué pensáis, que soy, como he dicho en alguna ocasión, un robot? ¿Que yo no he formado mi familia? Claro que la tengo. Desde hace 23 años. Pero, simple y llanamente, es mía. Y hoy reivindico una vez más que siga siendo mía. Jamás en mi vida me he escondido de nadie, ni lo voy a hacer por amar. Nunca", ha dicho entre aplausos que han hecho que tenga que hacer pausas en su intervención.

Ante un público entregado que no paraba de vitorearla y grabarla, María del Monte, con camisa vaquera y un original mantón con los colores de la bandera del Orgullo ha dicho: "Por supuesto que tengo el amor de mi vida. He tenido la suerte de dar con el amor de mi vida. ¿Cómo me voy a esconder yo de eso? ¿Estoy loca, soy una inconsciente?". La artista, que en los últimos años ha perdido a su madre y a dos de sus hermanos (estos últimos a causa del coronavirus), ha proseguido explicando que ha intentado "proteger" a su familia. "Todos sabéis que si yo fuera mecanógrafa no pasaría nada, por mí me da igual, pero no quiero que la gente a la que quiero sufran", ha relatado.

"Quiero que sepáis antes de bajarme del escenario que soy una persona más de todos los que estamos aquí y de todos los que forman parte del mundo", ha relatado la exconcursante de MasterChef Celebrity. "Por supuesto, mi pareja está esta tarde aquí", ha exclamado. "Os empecé hablando de libertad y yo voy a respetar la suya. Sé que está aquí y si quiere subir, que suba. Si no, no. La voy a seguir queriendo lo mismo", ha dicho María del Monte antes de finalizar su intervención sin parar de bailar al ritmo de I will Survive, tema de Gloria Gaynor que significa sobreviviré y se ha convertido en todo un himno en estas fiestas del Orgullo.

