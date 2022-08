Su relación sigue fría y distante Kiko Rivera lanza un doble 'dardo' a su madre antes del 66 cumpleaños de la cantante El hijo de la artista recuerda con anhelo a su padre, Paquirri, y critica a su progenitora por no llamar a sus nietas

Isabel Pantoja sopla 66 velas este martes, en un momento de su vida donde sigue teniendo a su sobrina Anabel como uno de sus grandes apoyos. Mientras, la relación de la cantante con su hijo Kiko Rivera se mantiene fría y distante como ha vuelto a quedar patente en esta jornada tan importante. La artista ha recibido un entrañable mensaje por parte de la exconcursante de Supervivientes, que primero ha compartía un bonito collage de imágenes de su álbum personal con su tía. Instantáneas donde las vemos en actitud de lo más cariñosa, dándose besos y abrazos o cogidas de la mano en distintos pasajes que disfrutaron juntas. "Aquí solo hay fotos. En mi corazón, muchísimos recuerdos, vivencias y sentimientos que he vivido a tu lado. Ojalá más y mejor. Te quiero. Feliz cumpleaños", ha escrito la colaboradora televisiva con mucha ternura a través de unas palabras que seguro han emocionado a su destinataria.

Por el contrario, el DJ no solo no ha hecho referencia a esta fecha donde su madre es sin duda la gran protagonista, sino que ayer lunes quiso recordar su padre y le decir lo siguiente: "Daría lo que fuese por tenerte aquí, papá. Cada día te necesito más", anhelaba junto a la imagen del pasado donde aparece Paquirri con un Kiko Rivera de niño sentado en su regazo. Además, el hijo de Isabel Pantoja también se refería a su progenitora en otro mensaje distinto y lo hacía para lanzarle un nuevo 'dardo'. El DJ se hacía eco de unas recientes declaraciones de su prima Anabel, en las que esta deseaba que la guerra entre Kiko e Isabel terminara de una vez por todas. "Hay que dejar a un lado el rencor... sus hijas no se merecen esto", decía la tertuliana de Sálvame el pasado viernes por la noche durante su visita al programa que presenta Toñi Moreno, Déjate querer.

A raíz de esta afirmación, el marido de Irene Rosales respondía: "Estoy totalmente de acuerdo con esto. Es más, lo apoyo. Pero díselo a la abuela. Quizás se haya quedado sin saldo", contestaba en referencia a la petición que ha hecho varias veces a su madre para que llame por teléfono a sus nietas y se interese por ellas. La cantante celebra hoy por tanto su 66 cumpleaños alejada de sus hijos, también de Isa Pantoja, y estará seguramente acompañada por su inseparable hermano Agustín. Isabel no soplará por primera vez las velas junto a su madre, doña Ana, a quien estará echando mucho de menos en este día. Atrás quedan ya las fiestas en Cantora, rodeada de familiares y amigos y con grandes sorpresas. Ahora su mejor regalo es seguir trabajando y sería un sueño que se confirmara la supuesta gira para finales de año por Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Houston y Miami, aunque ella de momento no se ha pronunciado.

