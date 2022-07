Anabel Pantoja se derrumba y abandona el plató de 'Déjate querer' antes de reencontrarse con Omar Sánchez

No era una noche fácil para Anabel Pantoja. La que fuera concursante de Supervivientes iba a reencontrarse con su expareja, Omar Sánchez, tras una fatídica ruptura y todo lo vivido en la isla con Yulen Pereira. La última vez que se vieron fue cuando la influencer estaba a punto de poner rumbo a Honduras y, desde entonces, no habían vuelto a coincidir. Pero el destino es carpichoso y les tenía preparado uno de los reencuentros más emotivos que se han producido en televisión. La sobrina de Isabel Pantoja y el canario cruzamos sus caminos tres meses después y lo hacían sin poder contener las lágrimas, recordando a través de los vídeos todo lo que habían vivido juntos.

Anabel Pantoja cumple años en Honduras con nuevo novio y dispuesta a hacer un cambio en su vida familiar

Muy nerviosa y sin parar de emocionarse, y sabiendo que en unos minutos vería se cruzaría la mirada con Omar Sánchez, Anabel Pantoja decidía abandonar el plató de Déjate querer rota de dolor: "No puedo, Toñi, esto es muy doloroso". Mientras el joven canario continuaba viendo el vídeo de cómo se forjó la historia de amor de los dos -sin saber lo que ocurría detrás del muro-, la sobrina de Isabel Pantoja lloraba desconsolada entre bastidores. Era la propia presentadora, Toñi Moreno, la que acudía hacia ella para consolarla, abrazarla y tranquilizarla. Tras hablar con ella, Anabel volvía a su sitio para seguir con el programa y terminar de ver el vídeo de lo que supuso su relación con el canario.

Yulen habla de sus sentimientos hacia Anabel mientras ella vive su noche más complicada

"Yo no quería hacerte daño. Perdóname. El daño está hecho. Conforme lo pienso y me pongo en tu lugar no sé si hubiese cogido un avión directamente. Pero allí me olvidé de todo un poco y estaba como en una burbuja y bueno, pasó lo que pasó", le decía la sobrina de la intérprete de Marinero de luces, señalando que le costaba mirarle a los ojos. "No se me ha ido todo lo que hemos vivido. Espero que no se te olvide ese día tan bonito que pasamos que fue cuando nos casamos. He luchado por ti y tú por mí. Si estás aquí es porque creo que me quieres y porque crees que me lo merezco. Por eso sigo pensando que cuatro años y medio no se está con una persona porque se está. Se está porque eres un pedazo de tío. Hemos sido felices, ha sido muy fácil y he sido muy feliz 100% y ojalá tú sigas siendo feliz porque te lo mereces", se sinceraba.

Anabel Pantoja confiesa derrumbada el pilar económico que supone para su familia

Las palabras de Omar Sánchez a Anabel Pantoja

Ante las palabras de Anabel Pantoja, Omar Sánchez se rompía y aseguraba haber vivido una etapa complicada, pero que ya estaba saliendo de ella: "No tengo ningún reproche hacia ti. Ojalá volviera tu enamoramiento por mí. Yo confiaba en que podría ser porque yo no considero que seas una mala tía. Cuando te enamoras eres así de loca y ha sucedido así, yo no voy a olvidar los cuatro años y me quedo con todo lo vivido, con la boda, con las personas que hemos conocido". El canario confesaba que hubiera cambiado algunas cosas del concurso, pero que lo hecho, hecho está: "No me tienes que pedir perdón por enamorarte, igual por algunas acciones sí, pero he estado seis meses que se ha estado hablando de mí y creo que tenía derecho a hablar de mi relación y de cómo estaba yo. Yo estoy muy bien y feliz", respondía el canario con pena. Además, Omar aseguraba que a día de hoy no podían mantener una amistad por todo lo ocurrido. Sin embargo, no cerraba le cerraba la puerta a ser amigos: "Eso requiere un poco de tiempo y asimilar muchas cosas. Te deseo lo mejor. Quién sabe si en un futuro sí podemos tener esa amistad o no".

Omar Sánchez, tajante al hablar de Anabel Pantoja: 'Me siento humillado'

Tras las emotivas declaraciones de cada uno acerca de lo que sentían y lo que pensaban de ellos, se levantaba el muro del presente para que surgiera ese cara a cara entre los dos: "Esto significa que nos comprometemos a de alguna manera, y con el tiempo, formar parte de la vida del otro". Ambos se fundían en un fuerte abrazo, protagonizando así uno de los reencuentros más emotivos y especiales de la televisión, ante la atenta mirada y los aplausos de todo el plató al ver el cariño que transmitían el uno por el otro.