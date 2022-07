Yulen habla de sus sentimientos hacia Anabel mientras ella vive su noche más complicada

Anabel Pantoja está viviendo sus semanas más duras desde que comenzó su estancia en el concurso hace ya tres meses. La marcha de Yulen Pereira, su gran apoyo en la isla, sumado a la falta de hambre ha provocado que la colaboradora no pudiera evitar derrumbarse al perder una prueba y por lo tanto la oportunidad de comer. A pesar de esto , se siente orgullosa de su paso por Supervivientes y de todo lo que ha conseguido, destacando su nueva relación de amor con Yulen. Por su parte, el esgrimista ha hablado de su relación, de sus sentimientos y los planes de futuro con su chica.

Anabel Pantoja, destrozada tras la expulsión de Yulen en la recta final de 'Supervivientes'

El concurso está suponiendo un gran cambio en la vida de Anabel tanto profesional como personalmente. La superviviente además de superarse a sí misma, ha encontrado el amor después de separarse de Omar Sánchez. La sobrina de Isabel Pantoja ha sido una de las protagonistas, junto con Yulen Pereira de esta edición. Desde el primer momento hubo una gran conexión entre ellos y conforme fueron pasando las semanas afianzaron su relación. Ahora, Yulen y ya desde nuestro país ha contado en la revista Lecturas lo que más le gusta de su pareja: “Nunca había estado con una chica mayor que yo, y menos de novia. Esa es la madurez que me ha gustado y que me ha enganchado". También ha explicado que “llevaba siete años soltero y que a medida que fue avanzando el concurso iba fue sintiendo mucho más hasta que no puedo aguantar y se dejó llevar”.

Anabel Pantoja cumple años en Honduras con nuevo novio y dispuesta a hacer un cambio en su vida familiar

El esgrimista ha querido dejar claro que no se ha acercado a la sobrina de Isabel Pantoja para llegar más lejos en el conccurso y que la relación entre ellos es verdadera: “No necesito a nadie para avanzar ni para perder. No entiendo que sea tan difícil creer en los sentimientos. Estoy aún más pillado que cuando estaba en la isla”. Tambien reaccionaba ante las recientes declaraciones de Anabel en el concurso donde expresaba su deseo de ser madre joven, asegurando que a él también es algo que "le haría mucha ilusiñon". Por último no han faltado halagos hacia la superviviente: “Anabel transmite cosas mucho más fuertes y bonitas, eso va mucho más allá. Quiero tener una familia. Anabel y yo tenemos que dar muchos pasos y conocernos más todavía. Vamos a empezar una nueva vida juntos en Madrid”.

Mientras tanto Anabel Pantoja pasaba una de las jornadas más complicadas en el concurso. Primero rompía a llorar al no poder probar la suculenta pizza que Nacho Palau ganaba en el juego de recompensa: “No puedo más. Son muchos días ya perdiendo todas las pruebas y ahora no puedo comer eso. ¡Una pizza! Entiendo que no debería ponerme así pero es que tengo hambre” explicaba Anabel entre lágrimas a Lara Álvarez que se acercó a consolarla. Y después tuvo que hacer frente a la noria inernal, una de las pruebas más dificiles y de mayor desgaste físico del programa. Esta semana se enfrenta a una dura nominación contra Nacho, por lo que habrá que esperar para ver si la pareja se reencuentra en los próximos días o, por el contrario, la colaboradora consigue un puesto en la gran final.