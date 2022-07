Anabel Pantoja, destrozada tras la expulsión de Yulen en la recta final de 'Supervivientes'

Supervivientes encara una recta final que sigue ofreciendo momentos emotivos, disgustos y alegrías. Tristeza y dolor fueron las protagonistas del último programa en el que la audiencia decidió que Yulen abandonara el grupo para convertirse en el nuevo expulsado (será parásito junto a Marta Peñate hasta el domingo, cuando se conocerá al eliminado definitivo). Anabel Pantoja, que ha comenzado con él una relación en Honduras, aguantó el llanto con entereza cuando escuchó su nombre y se abrazó a él. "El mayor regalo de esta edición es esta niña de aquí, sé que va a llegar muy lejos" dijo Yulen, unas románticas palabras que conmovieron a la sobrina de Isabel Pantoja y a sus compañeros. A ellos les dedicó también unas palabras antes de abandonar esta experiencia. "Me he quedado flaquito, ellos siguen fuertes" les ha dicho a Alejandro, Ignacio y Nacho Palau. "Una campeona y la alegría de aquí" ha dicho en referencia a Ana Luque. Antes de irse apuntó que el programa puede "hacer cosas maravillosas" y es una experiencia única.

Ya cuando el concursante abandonó el grupo, Anabel no pudo contener ya más las lágrimas y rompió a llorar desconsolada. "Le prometí que no iba a llorar, pero no puedo aguantar" aseguró mientras sus compañeros trataban de reconfortarla. "Llevo dos días entrenándome para no llorar, pero esto es duro y sin él se me va a hacer cuesta arriba" dijo. Para recordarle le queda el regalo que le hizo antes de marcharse: la camisa que llebaba puesta. En los últimos días la pareja no se ha separado (aunque algunos exconcursantes como Kiko Matamoros dudan de que sus sentimientos sean reales), pues ambos estaban en la lista de nominados y sabían que la posiblidad de que uno se marchara era real.

"Eres la reina" le decía Yulen una noche a Anabel mientras la abrazaba. Soñaban con llegar juntos a una final que cada vez está más cerca. La muestra de ello es que los aspirantes han comenzado la unificación, aunque no será completa hasta el próximo domingo. Alejandro, Ignacio, Nacho Palau y Ana Luque se han ido a otra playa y allí esperarán al parásito que se libre de la expulsión definitiva. Marta Peñate o Yulen, el que permanezca en Honduras, se reunirá con el resto del grupo, cuyo líder es en esta ocasión Nacho Palau (ganó la prueba de cultura general).

Fue precisamente él quien se enfrentó al enfado de Alejandro, al que no le gustó que fuera Nacho el salvado por la audiencia hace unos días. Aseguró Nieto que el público no le escogió por "dar pena", algo de lo que han hablado el resto de sus compañeros también. "Ha robado todo lo robable, ha hecho todas las trampas del mundo…", decía Yulen. "¿Qué es lo que se estará viendo fuera?", se preguntaba Alejandro, asegurando que no se estaba viendo la verdadera cara el aspirante. "Venga ya, ¿qué pobre? Pobre soy yo" repetía ante una Ana Luque que trataba de tranquilizarle. "Me considero igual de superviviente que tú, oír cosas que has dicho me ha sorprendido" respondió Palau.