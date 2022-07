Kiko Matamoros, expulsado definitivo de 'Supervivientes', carga contra su compañera Anabel Pantoja

Kiko Matamoros ha dicho adiós a Supervivientes de forma definitiva. Tras quedarse como parásito unos días junto a Marta Peñate en Playa Paraíso, donde el colaborador de Viva la vida ha conseguido sincerarse y emocionarse, la audiencia ha penalizado al concursante, que ha sido uno de los grades favoritos durante todo el reality. "Muchísimas gracias de corazón a todos, a la organización, a los compañeros, a los presentadores... Ha sido una experiencia estupenda y espero no haber defraudado demasiado a nadie y haber compensado el apoyo que la gente me ha dado en su momento", ha dicho el eliminado, añadiendo que ha echado mucho de menos sus hijos, sus nietos y a su novia Marta. "Estoy deseando verles, abrazarles, besarles. Os quiero muchísimo a todos, especialmente a ti Marta, que he tenido menos tiempo en la vida para quererte", ha confesado Kiko muy contento con su regreso a España.

VER GALERÍA

Kiko Matamoros, derrumbado, confiesa la 'vergüenza' y 'decepción' por el trato que ha tenido con sus hijos

Durante su estancia junto a Marta Peñate, la que fuera participante de La isla de las tentaciones además ha conseguido que Kiko Matamoros se sincere y cuente todas sus preocupaciones e intimidades en el concurso. Así, durante los cocinados y quehaceres dirios, la exconcursante de Gran Hermano ha hecho que el colaborador de Sálvame diga quién no se merece hacerse con el premio de Supervivientes, criticando duramente a Anabel Pantoja. "Yo creo que este programa es para que lo gane alguien como Alejandro Nieto o Nachito. No veo que fuera justo que ganara Anabel Pantoja. Esto no es un programa para que la victoria sea por ser famosísima o sobrinísima de", ha dicho tajante el concursante.

Además de reconocer que él tampoco podría haber ganado bajo ningún concepto porque su edad ha sido un impedimento para superar algunos retos, Kiko ha explicado que tiene una enfermedad en la visión que también ha supuesto un bache para la superviviencia en Honduras. "No veo por un ojo, tengo un problema importante que me afecta al equilibrio, yo no focalizo como una persona normal. Yo tengo el foco distorsionado. La gente no lo sabe pero yo en el plano no veo", ha confesado el padre de Laura y Diego Matamoros, añadiendo que muchas veces se ha cortado a la hora de participar en los juegos porque "para qué" si solo se iba a lesionar. "No me he rendido pero no había necesidad de hacerme daño", ha comentado el expulsado.

VER GALERÍA

Kiko Matamoros, el más 'odiado' entre sus compañeros pero el más salvado por el público

A su llegada a nuestro país, Kiko tiene claro que quiere que su novia le tenga preparado una larga lista de platos y alimentos para poder disfrutar y olvidarse del hambre, algo que le dijo cuando se despidió de sus compañeros y que ha vuelto a repetir al convertirse en el expulsado definitivo. "Quiero en cuanto llegue seis flanes con nata, seis tartas de chocolate, dos ensaladillas, varias cervezas...¡Que lo digo de verdad!", pidió el concursante a Marta López Álamo.