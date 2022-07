Kiko Matamoros, de favorito del público a expulsado

Kiko Matamoros se ha convertirdo en el nuevo parásito de Supervivientes. Tras contar haber sido salvado en todas las galas menos en la que Anabel Pantoja estuvo en la palestra, el colaborador de Viva la vida ha perdido el duelo contra Yulen Pereira por sus últimos enfrentamientos. Tendrá así que convivir con Marta Peñate hasta el próximo domingo, cuando uno de los dos deba regresar definitivamente a España dejando atrás su sueño de ser el ganador del reality. El tertuliando ha querido despedirse de sus compañeros, muy asombrados por la decisión del público, pero antes ha agradecido a su novia y a sus hijas que le hayan ayudado a salvarse tanto tiempo. "A Marta y a ellas, gracias porque han sido las encargadas de mis salvaciones. Toca hincar rodilla y volver. Estoy encantado y agradecido por mi paso por Honduras. Gracias a todo el equipo", ha dicho Kiko para despedirse.

VER GALERÍA

Kiko Matamoros, el más 'odiado' entre sus compañeros pero el más salvado por el público

Ha asegurado que a pesar de todo lo malo que haya podido tener con alguno de sus compañeros, se lleva la experiencia y valora cada una de las relaciones que ha tenido en Honduras. "Me llevo un recuerdo estupendo de esta travesía. Gracias al equipo médico que me ha cuidado con mis circustancias. Con mi edad no podía competir con la gente de 30, era absurdo verme competir porque son unos jabatos. Me alegro mucho de haber estado aquí. Ignacio, me llevo un amigo y lo siento así. Cuando tengas treinta y yo 75 quiero que vengas a mi casa a charlar. Me contarás en qué estás triunfado porque así lo harás", ha expresado Matamoros, añadiendo una larga lista de alimentos que espera comer cuando llegue a España. "Marta, tenlo preparado porque lo quiero todo", ha dicho el eliminado.

Además del eliminado de la noche, Supervivientes ha regañado a Marta Peñate, que ha sido pillada robando un mango al equipo del programa. Cuando pensaba que no la veían, la concursante parásito fue grabada pelando la fruta y comiéndosela a escondidas, algo por lo que el reality ha querido hablar con ella. "Lo vi al lado de la caseta, donde las escaleras. No miento. Lo vi y me lo llevé al salir del baño. No me parece justo que me dejen sin recompensa por esto. Me estoy muriendo de hambre. Fue por los nervios. Lo juro. Me van a tachar de ladrona y no lo soy", se excusó en un primer momento cuando los redactores del programa le preguntaron. Pero la historia no ha acabado ahí y la superviviente ha asegurado que se encontró el mango y que no lo ha sustraído. "Hay más seguridad aquí que en la Casa Blanca. Si quisiera, robaría galletas y no una fruta. No me río de vosotros. Me lo encontré aunque no lo creáis. He llorado mucho, pero no he hecho nada malo", ha expresado a Carlos Sobera.

VER GALERÍA

El tenso enfrentamiento de Kiko Matamoros con Anabel Pantoja en una noche muy difícil para él

Tras las explicaciones de Marta, la concursante ha estado muy asustada por si organización del programa la penalizaba, pero finalmente Carlos Sobera le ha anunciado que se creen su versión porque es posible que la fruta se haya caído de unos árboles que se encuentran a unos cientos de metros colina arriba. "No tenemos nada que decir. Solo que estás siendo una parásita extraordinaria", ha dicho el presentador, que está sustituyendo a Jorge Javier Vázquez que ha dado positivo en coronavirus. "No os preocupéis por él. Está bien. Ha pasado dos días malos, pero hoy se encuentra ya perfectamente", ha dicho el conductor del programa a los concursantes, preocupados por el estado de salud del licenciado en Filología Hispánica.

Además, durante la gala se han vivido algunos momentos de tensión entre Alejandro Nieto e Ignacio de Borbón, que han discutido por la prueba de recompensa. Aunque estaban separados en dos equipos, el novio de Tania Medina ha intentado animar al primo lejano de Felipe VI cuando su grupo ha tirado la toalla y no ha querido continuar con el reto, algo que su compañero no ha entendido. Entre gritos y faltas de respeto, Lara Álvarez ha intentado mediar entre los dos y finalmente el que fuera concursante de La isla de las tentaciones ha sabido explicar a Ignacio que lo único que quería era que hicieran la prueba hasta el final. "Tengo mucho hambre. No puedo más", ha expresado entre lágrimas Ignacio, que finalmente ha ganado la prueba de líder.