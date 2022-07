Anabel Pantoja cuenta cuáles son sus planes cuando salga de 'Supervivientes'

A pesar de que Merchi, madre de Anabel Pantoja, le pidió a su hija por favor que empezara a guiarse por la cabeza y no por el corazón, la colaboradora de Sálvame ha confesado lo "feliz" que está con Yulen, los planes que tiene con él cuando salga del concurso y las tres cosas que debe hacer cuando llegue a España para ordenar su vida. "Yo venía aquí a concursar y me he llevado la sorpresa. Ayer me quedé hablando con él hasta las mil de la noche sobre todo lo que puede pasar fuera y de todo lo que tenemos y me dijo unas cosas tan bonitas... Me quedé... Le dije que cuando salga yo tengo mis planes y que él quería ir para allá y yo ir recta. Me dijo que quería estar conmigo y que por eso se había metido en esta relación", ha dicho la prima de Kiko Rivera, añadiendo que en su pensamiento estaban otras cosas y que le ha cambiado la vida por completo. "Me tengo que plantear varias cosas. Además, a mí me agobia mucho Madrid. Si lo hago, lo hago por él y se lo dije", ha añadido Anabel.

Anabel Pantoja y Alejandro Nieto: así han quedado los supervivientes tras cortarse el pelo

Anabel cree que los deseos, los planes y las ganas que tiene de seguir su relación fuera son las mismas que las de Yulen, aunque ve un problema con la ubicación. "¿Quién me iba a decir a mí que me iba a pasar esto?", se ha preguntado la sobrina de Isabel Pantoja mientras su amiga Ana Luque la escuchaba. Además, la influencer tiene muy claro que cuando regrese a España tendrá que sonreír y no hacer caso a muchas de las polémicas a las que se va a tener que enfrentar. "Cuando salga tengo que hacer tres cositas porque entras en el sitio, son diez minutos, sales y has terminado todo, me voy a sentar y voy a ver a donde voy", ha dicho la superviviente, refiriéndose a los papeles del divorcio y a la empresa que mantiene con su expareja. Eso sí, Anabel ha confirmado además que cada día que pasa está "más feliz".

"Cada día me imagino mi vida con este hombre y es una locura, pero me da pánico", ha reconocido Anabel, que no descarta además ser madre con Yulen, aunque todavía sea muy pronto. De hecho, la sobrina de la artista ha confesado que ella tiene ya una edad y que su fertilidad no va a ser la misma dentro de unos años. El esgrimista ha respondido que en el tema de tener niños "las cosas de palacio van despacio". A pesar de disfrutar de su historia de amor en la isla, la concursante, que fue salvada en su anterior nominación, continúa en la palestra hasta el próximo jueves, ya que Nacho Palau ha sido quien ha obtenido mayor apoyo durante la ceremonia de Conexión Honduras.

Anabel Pantoja se derrumba reconociendo haber hecho daño a Omar Sánchez

Para sorpresa de todos, Nacho Palau ha sido el elegido por la audiencia para continuar una semana más en Supervivientes, donde Anabel Pantoja, Ana Luque y Yulen Pereira siguen nominados. Muy asombrado, el que fuera pareja de Miguel Bosé se ha quedado sin palabras, aunque ha agradecido a la audiencia su apoyo. "Significa mucho para mí porque he remontado un poco. Me da mucha fuerza para aguantar lo que queda de concurso", ha dicho el ceramista.