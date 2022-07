Anabel Pantoja confiesa derrumbada el pilar económico que supone para su familia

Anabel Pantoja, que se ha convertido en una de las grandes favoritas de Supervivientes, ha reflexionado estos días sobre todo lo que ha vivido ahora en el concurso tras una conversación que en directo con su madre, quien le explicado que no podía ir a Honduras porque se encuentra todavía de baja por la operación que tuvo hace unos meses. Después de muchas emociones con la videollamada, la sobrina de Isabel Pantoja se ha sincerado contando que Merchi se haría cargo de la enfermedad de su padre, a pesar de que no estén juntos desde hace más de tres décadas, si se acabara el dinero que dejó preparado. Pero no solo eso, la prima de Kiko Rivera ha confesado que ella es uno de los pilares económicos fundamentales en su familia, concretamente en el cuidado de su progenitor: "Yo estoy pagando a las cuidadoras. Y le dije a mi madre que si se terminaba el depósito que dejé porque duraba mucho en el programa, ¿qué hacía? No me da tiempo", ha dicho Anabel.

Derrumbada con la confesión de la dura situación que sufre su padre a nivel económico, Anabel ha asegurado que se queda tranquila al saber que su madre podría hacerse cargo una temporada si lo que ha dejado la superviviente preparado se termina o no es suficiente. "Mi madre lleva 30 años sin él y se está haciendo cargo de todo lo que yo le he pedido. Me ha dicho que si el depósito se agota está ella. Que no le va a faltar de nada ¡Ay, mi madre qué lástima!", ha contado la influencer entre lágrimas a sus compañeros. Eso sí, a pesar de que Merchi no ha podido ir a Honduras, lo cierto es que su conversación ha acabado con muchas de las inquietudes que su hija tenía respecto a su comportamiento en la isla.

"Eres una guerrera, una campeona. Te has superado, has sido fuerte, has tenido constancia. Me has impresionado en las pruebas. Orgullosísima no, lo siguiente. Estoy muy feliz, de verdad. No daba dos duros por ti, creí que te ibas a ir como la otra vez, pero te estás superando con creces. Vales oro, créetelo", ha dicho la madre de Anabel muy emocionada, regañandola también para que se relajara, no llorara y atendiera bien a sus palabras. Después de escuchar las palabras de Merchi, la colaboradora de Sálvame le ha pedido perdón por algunos de sus comportamientos, promesas que hizo a su progenitora y que no cumplió. "No se trata de perdonar. Entraste por dos metas, las tienes a la vuelta de la esquina, queda nada. Quiero que concurses con la cabeza, la cabeza es la que te guía. El corazón te puede pasar malas jugadas", ha aconsejado la matriarca desde España, haciendo una clara referencia a la relación con Yulen.

Además, Merchi también quiso pronunciarse sobre la relación de Anabel y Yulen, dejando claro que aunque ella lo que quiere es que su hija sea feliz prefiere que en estos momentos se centre en Supervivientes. "Eso es una historia que están viviendo. Yo no me meto, yo lo que quiero es su felicidad. El consejo que le doy es que ahora mismo está concursando, que siga y que luche y concurse con la cabeza, no con el corazón", sentenció la madre de la influencer.