Anabel y Yulen dan un paso más y ¡se besan por primera vez!

Los sentimientos en 'Supervivientes' están a flor de piel. Hace tan solo unos días, Anabel Pantoja y Yulen Pereira reconocían sus sentimientos pero por fin han decidido dar un paso más en su relación. La sobrina de Isabel Pantoja y el esgrimista no quieren seguir reprimiendo lo que sienten y durante la oscuridad de la noche han aprovechado para darse sus primeros besos bajo una manta mientras pensaban que no les estaban viendo. Al principio han sido muy cautelosos e intentaban ocultarse, sin embargo una vez que se han dado cuenta de que las cámaras les estaban captando, los dos 'supervivientes' han decidido continuar abrazados y con continúos festos de cariño bajo la luz de la luna haciendo a todos partícipes de la bonita historia que están viviendo.

VER GALERÍA

Anabel Pantoja y Yulen Pereira protagonizan el reencuentro más esperado de 'Supervivientes'

Anabel y Yulen están cada vez más cerca. Y antes de su primer acercamiento, ambos han estado en jugado juntos en el mar y se han sincerado el uno con el otro, además la colaboradora de televisión ha manifestado su preocupación por la nominación del deportista español. "Si salgo no pasa nada porque tú vas a ganar. Y si me voy te espero fuera", ha dicho el deportista internacional para tranquilizarla junto a varios abrazos y besos. "Yo no quiero te vayas", ha respondido melosa Anabel, que ha asentido con la cabeza cuando Yulen le ha dicho que si finalmente no sale del concurso y gana la estancia en el 'Paraíso' se podrían ir juntos para estar a solas.

"Yo no voy a ganar nada. Además ya te he ganado a ti, que ya es bastante", ha dicho una contundente Anabel. Pero el esgrimista al escuchar esas palabras ha bromeado diciendo a la colaboradora de Sálvame que todavía no le ha ganado como ella cree y que se lo tiene que ganar. Eso sí, el concursante tiene claro que aunque esté nominado esta semana va a ser muy feliz junto a ella. Además, la pareja ha estado hablando de cómo les gusta dormir abrazados: "Mi momento preferido es cuando te paso el brazo por encima y te abrazo", ha dicho el deportista mientras la prima de Kiko Rivera se ha sincerado diciéndole que a él le pesan mucho las piernas y los brazos. "Quiero estar ya fuera de aquí contigo, ya me he cansado de estar aquí, no se puede hacer nada", ha sentenciado el 'superviviente'.

VER GALERÍA

Yulen Pereira, encantado de ver cómo Anabel Pantoja reconoce que le quiere

Pero aunque ha sido la primera vez que los espectadores han podido los besos entre la pareja, lo cierto es que su relación podría haber surgido durante las primeras semanas del reality. Desy, expulsada de la semana pasada, ha reconocido que la historia de amor entre Anabel y Yulen había comenzado antes de estas imágenes. "En la preconvivencia pasaron muchas cosas... ¡Ya no me escondo más! Pero, yo no he dicho nada, no me preguntéis", ha dicho la exgranhermana, corroborando además una conversación entre Marta y Tania en la que también hablaban sobre la relación entre el esgrimista y la influencer.