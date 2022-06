Anabel Pantoja y Yulen Pereira ya no esconden su amor, la pareja protagonizó anoche en Supervivientes 2022 uno de los momentos más tiernos y románticos de la séptima gala del concurso. Tras ser testigos de su afinidad desde los primeros momentos del concurso, ayer pudimos verles confesándose su amor con frases tan bonitas como “me has revolucionado el alma”, de Anabel o “No he encontrado una mujer así en mi vida”, de Yulen. Uno de los momentos más románticos de la noche, que acabó con la expulsión de Marta y algún que otro encontronazo, como el que protagonizaron Kiko Matamoros y Anuar Beno.

En grupos distintos y playas diferentes, el estar separados este tiempo les ha hecho unirse aún más, sentir cómo se echan de menos y analizar mejor lo que sienten el uno por el otro. Lo que empezó siendo una amistad se ha convertido ya en algo más. Ayer veíamos como la sobrina de Isabel Pantoja le hacía llegar una carta al esgrimista, a través de su compañero Anuar, confesando todos sus sentimientos: “Sabía que tú eras ese pedacito, ese pilar, ese todo. Has sido mi premio. Me has revolucionado el alma. Sobre todo has hecho que vuelva a sonreír y ver lo que valgo. Te quiero, mi príncipe”

Yulen, que aunque había visitado la playa Fatal para ejercer el privilegio de robar a los habitantes del lugar, no había podido coincidir con Anabel, nada más ver llegar a Anuar le confesaba estar echando mucho de menos a la sobrina de Isabel Pantoja. Lo explicaba así: “Cada día que paso sin Anabel más cuenta me doy de lo que me hace falta. Me apetece estar con ella ahora, hablando las veinticuatro horas con ella” y tras leer la carta emocionado, dejaba salir las lágrimas asegurando: “Es única, no me he encontrado una mujer así en mi vida”

Sentados en La palapa, durante la gala en directo, sonrojados y muy contentos, ambos concursantes se reafirmaron en sus palabras. “Anabel es única, no he encontrado a una mujer así en mi vida, es la verdad” reconocía Yulen, al tiempo que Anabel, también ruborizada confesaba ante todos: “Ha hecho que vuelva a sonreír, que confíe en mí, que quiera seguir. Le echo muchísimo de menos y tengo muchísimas ganas de estar con él. Tengo muchas inseguridades en mí, jamás pensé que una persona como él podría fijarse en mí con todos los bombones que hay. Que cuente conmigo para lo que sea es un orgullo” Sólo queda esperar el primer beso, es lo único pendiente para que podamos celebrar el éxito de este nuevo amor que está naciendo en Honduras, una nueva alegría para la sobrina de Isabel Pantoja tras separarse de Omar Sánchez, con el que mantuvo casi cuatro años de relación.

