Los motivos por los que Anabel Pantoja se ha quedado sin defensores en el plató de 'Supervivientes'

Anabel Pantoja, que pasa por una de sus peores semanas dentro de Supervivientes al estar nominada por primera vez, se ha quedado sin defensores en el plató del programa. La influencer, que protagonizó hace unos días uno de los reencuentros más esperados con Yulen Pereira, no está al tanto de esta difícil situación, por la que mientras sus compañeros cuentan con su respectivo apoyo, la colaboradora de Sálvame no tiene a nadie desde Madrid que ayude a convencer al público de su continuidad en Honduras. Belén Esteban, Isa Pantoja, Susana Molina y Juan Solís son quienes tendrían que ayudar a que la prima de Kiko Rivera continuara en el formato, y aunque todos tienen una excusa por la que no pueden acudir a las galas, lo cierto es que tanto los espectadores como los tertulianos están muy sorprendidos con lo ocurrido.

VER GALERÍA

Anabel Pantoja se derrumba reconociendo haber hecho daño a Omar Sánchez

Tras la caída de Belén Esteban en Sálvame, un momento por el que le tuvieron que operar la pierna, Isa Pantoja fue quien cogió el testigo de la defensa titular de su prima Anabel, pero sus obligaciones en la universidad han provocado que deba dejar el programa durante algunas semanas. "Me da mucha pena no poder estar en el debate de hoy, que sé que es importante porque Anabel está nominada. Justo ahora que es cuando me necesita me es imposible. Hay más defensores, pero coincide que tampoco pueden. Voy a los exámenes sin puntos de práctica porque eran los jueves por la tarde y no me daba tiempo a coger el tren", ha dicho Isa Pantoja en sus perfiles sociales, explicando además que como su universidad es presencial debe asistir obligatoriamente para entregar las prácticas de clase.

La hermana de Kiko Rivera ha añadido que por ir a los programas ha priorizado la tele a sus estudios porque Anabel delegó en ella su defensa. "Es más, decidí dejar asignaturas para septiembre porque os juro que era imposible. Ella sabía que en estas fechas yo no podía ir y, de hecho, le dije que los jueves tampoco, por lo que expliqué antes. Al no poder ir Belén, yo tuve que ir", ha explicado la novia de Asraf Beno, dejando claro que la superviviente sabía que esto podría ocurrir. Pero no solo eso, la hija de Isabel Pantoja también ha querido puntualizar que le da "pena y rabia" no estar en Supevivientes, programa al que probablemente tampoco vaya durante dos semanas más. "Yo también tengo obligaciones y no es compatible estar hasta las dos de la mañana en un programa que encima es en Madrid (no hay trenes a esa hora) y estudiar o estar a primera hora en un examen a tiempo y bien", ha concluido la hermana del DJ.

VER GALERÍA

Omar Sánchez muestra su apoyo a Anabel Pantoja en sus días más difíciles en la isla

Pero Isa no es la única que no puede acudir al plató a defender a Anabel. Su amigo Juan Solís tampoco puede ir por tener que terminar sus estudios y Susana Molina, a quien le dio el ramo el día de su boda, ha preferido declinar la invitación del programa. "A Anabel no va a sorprenderle que no esté en el plató de Supervivientes porque ya lo habíamos hablado. Mi nombre no está en esta lista por muchas razones, primero porque ella sabe que a mí no me gusta ni me siento cómoda y tiene un montón de gente que lo va a hacer mucho mejor que yo", ha explicado la influencer en sus perfiles sociales, afirmando que no cree que sea necesario y que solo haría el esfuerzo si hubiera una razón de verdadero peso.

Por su parte, Merchi, la madre de la superviviente, ha defendido a su hija conectando en dos ocasiones con Sálvame, pero ha asegurado que no puede ir al plató del reality por incompatibilidades laborales. Pero además, la progenitora de Anabel ha revelado que prefiere no hablar con los compañeros de la colaboradora porque le hacen preguntas que no le gustan y no tienen nada que ver con el concurso. "No tengo necesidad de exponerme, ni de pasar sofocones. Yo he entrado para hacer un alegato y una defensa para que mi hija se quede en Honduras. El otro día hablé con todos y entré en temas que no tenían nada que ver con el programa", ha asegurado enfadada.