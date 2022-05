En casa y con la pierna escayolada, las primeras palabras de Belén Esteban tras su operación de tibia y peroné

Belén Esteban ha pronunciado sus primeras palabras tras las semanas tan complicadas que vivía últimamente, después de la caída accidental que sufrió en directo en Sálvame y le provocaba una dolorosa fractura en su pierna derecha. La colaboradora televisiva tuvo que ser ingresada en el hospital, donde pasaba por el quirófano para ser intervenida de la tibia y el peroné. Recibía el alta médica hace tan solo unos días, por lo que desde entonces se encuentra en su casa de Paracuellos de la Jarama (Madrid) guardando reposo a la espera de poder volver cuanto antes a la normalidad. En primer lugar, la 'princesa del pueblo' ha querido dar las "gracias a todo el mundo por las innumerables muestras de cariño" que ha recibido desde que sufriera el percance. "No sabéis cómo os lo agradezco", reiteraba, al tiempo que pedía "perdón por no poder contestar a vuestras llamadas y WhatsApp", añadía.

A continuación, la ex de Jesulín de Ubrique ha querido reconocer el trabajo de los doctores que la atendieron y de todo el personal del Hospital La Luz por su "profesionalidad y su cariño", decía. Seguidamente, narraba la secuencia de los hechos que comenzaron con el incidente que se producía en el programa donde trabaja el pasado 25 de abril. Explicaba también que al principio no pudieron operarla por unas "ampollas que me salieron a causa de la inflamación de la pierna". Una intervención que sí pudo realizarse finalmente el 6 de mayo y, según cuenta la tertuliana, tuvo una duración de 2 horas y 45 minutos. En la misma, revela que le colocaron dos placas y veinte tornillos, además de hacerle varias curas en quirófano "porque me tenían que sedar". Al parecer, este martes ha vuelto a ir al médico para seguir con el tratamiento postoperatorio y "afortunadamente todo va muy bien", ha contado.

Para cerrar su carta, Belén pide educadamente a los medios de comunicación que no la fotografíen en estos momentos cuando salga de casa porque lo ve "innecesario", además de avisar que no contestará a las preguntas de los reporteros dado el estado por el que atraviesa. De hecho, ha sido la propia colaboradora la que compartía públicamente varias imágenes de su convalecencia, la primera sentada en el sofá con el aparatoso protector de la escayola que cubre e inmoviliza su pierna en alto. También publicaba otras fotografías de los días que ha estado ingresada, así como la escena donde la vemos en silla de ruedas junto a su marido Miguel Marcos. "De ahora en adelante, cualquier noticia referente a mi salud la daré a través de mis redes sociales. Muchas gracias a todos por comprenderme y apoyarme en estos duros momentos", concluía su texto el popular rostro de Mediaset.

