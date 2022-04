Belén Esteban se recupera en casa de su fractura de tibia y peroné

Belén Esteban se recupera en casa de la aparatosa caída que sufrió ayer por la tarde en el plató de Sálvame. En estas imágenes vemos a la colaboradora llegando a su residencia, ubicada en Paracuellos del Jarama, Madrid, en el asiento de atrás del coche. Con gesto de dolor y sin querer hacer declaraciones, accedió al interior de su hogar directamente por el garaje. Según el parte médico, tiene fracturada la tibia y el peroné. La rotura ha sido limpia y por eso no necesita pasar por el quirófano. Eso sí, tendrá que estar de baja entre seis y ocho semanas, tiempo en el que no podrá apoyar el pie en el suelo. En estos momentos, lleva una escayola provisional que será sustituida por una definitiva cuando baje la inflamación de la pierna.

La televisiva fue atendida en un primer momento por el equipo médico de Mediaset. Pero, tras ver la gravedad del accidente, decidieron trasladarla al Hospital La Luz. Tal y como contaron desde el programa, Belén estaba "preocupada" por el diagnóstico y se derrumbó varias veces. También llamó por telefóno a sus familiares para tranquilizarles. Habló con su madre, María del Carmen Menéndez, y con su marido, Miguel Marcos.

El conductor de ambulancias llegó a casa con gesto de preocupación, sin saber exactamente cómo se encontraba su mujer. "Todavía no sé nada, lo siento", dijo en declaraciones a Europa Press. "Ahora me dirán, a ver", añadió antes de reencontrarse con Belén.

La reacción de sus compañeros

Los presentadores y colaboradores de Sálvame se volcaron con Belén tras la caída. Adela González, presentadora del programa, envío todo su cariño a su compañera a través de este mensaje. "¡Ay, Belén! ¡Qué rabia, qué dolor! ¡Mucho ánimo! Un abrazo". Lydia Lozano, por su parte, contó cómo había vivido el accidente de Belén. "La he visto cuando ha caído y ha dicho: 'Por favor, me he roto. He oído el chasquido'", aseguró la periodista. "Belén no es nada quejica, por eso me he dado cuenta de que estaba diciendo la verdad, el dolor era insufrible", finalizó.

La caída de Belén Esteban, de 48 años, recuerda a la sufrida por Cayetano Rivera en El Hormiguero. El 25 de marzo de 2014 el torero asistió al programa y al realizar una prueba física con Pablo Motos se cayó y se fracturó el peroné. La rotura no fue tan limpia como la de la colaboradora y tuvo que pasar por quirófano para acelerar la recuperación, ya que tenía un compromiso ineludible, un viaje alrededor del mundo, para recaudar fondos para su fundación Yo niño.

