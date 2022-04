Carlota Corredera habla con preocupación del ingreso hospitalario de Belén Esteban

Carlota Corredera abandonó Sálvame el pasado 25 de marzo, pero sigue pendiente de casi todo lo que ocurre en el plató. La que fuera presentadora y directora del programa se ha pronunciado sobre la aparatosa caída que sufrió Belén Esteban en pleno directo. Además de compañeras, son buenas amigas y Carlota ha asegurado que está "muy preocupada" por la colaboradora, que continúa ingresada en el Hospital de La Luz, de Madrid, donde será operada de una fractura de tibia y peroné. "Belén es diabética y una lesión en los miembros inferiores tiene más peligro para ella", ha dicho a Europa Press la comunicadora gallega. "Solo espero que la operen ya y que se recupere. Tiene que tener paciencia que es lo más difícil de todo y lo más importante es que salga bien la operación", ha añadido durante la presentación de Outros camiños, un documental de superación firmado por Rubén Riós.

La presentadora ha podido hablar con Belén por teléfono y sabe que no se encuentra muy animada, sobre todo, por el tiempo que tendrá que permanecer de baja tras la operación. "A nivel psicológico sé que no será fácil por su manera de ser y carácter", ha explicado, ya que tendrá que permanecer entre seis y ocho semanas sin apoyar el pie en el suelo. Esta baja médica ha trastocado todos los compromisos profesionales de la colaboradora, que está despuntando como empresaria.

La llegada de Belén al hospital fue muy llamativa. Iba en camilla y tapada completamente con una manta, lo que impidió que viéramos su rostro. Tan solo dejó al aire parte de la escayola provisional que de su pierna derecha. Carlota respeta la decisión de su amiga porque entiende que la situación que está viviendo es "muy desagradable y dolorosa". "Belén ha atendido siempre a todos los medios y desde luego si su decisión ha sido taparse creo que hay que respetarla y entenderla", ha manifestado.

Carlota Corredera revela por qué no ve Sálvame

La periodista está viviendo su salida de Sálvame con "mucha nostalgia", pero ha asegurado con total sinceridad que no ha vuelto a ver el programa. "Creo que para poder volar, que es mi intención, necesito hacer reset", ha confesado. "Ahora estoy en plena operación detox. Evidentemente me entero de todo lo que pasa, pero estoy viviendo la actualidad con distancia. Mi corazón siempre pertenecerá a Sálvame, pero he decidido no verlo para desengancharme porque yo he sido adicta al programa como trabajadora y como espectadora", ha explicado.

