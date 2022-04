Belén Esteban, acompañada de su marido, ingresa para ser operada tras el accidente que sufrió en pleno directo de 'Sálvame'

Belén Esteban ha ingresado a primera hora de este jueves para ser operada de la fractura de tibia y peroné que sufrió el lunes en Sálvame. La colaboradora ha llegado en ambulancia al Hospital de La Luz, de Madrid. Iba tumbada en una camilla y tapada completamente con una manta, lo que ha impedido que viéramos su rostro. Tan solo ha dejado al aire parte de la escayola provisional que la pusieron en su pierna derecha para intentar controlar la lesión. Al lado de la televisiva se encontraba su marido, Miguel Marcos, que llevaba varias bolsas con las pertenencias de Belén. El sanitario ha estado muy pendiente de su mujer en todo momento y ha intentando que el traslado se produjera en las mejores condiciones.

VER GALERÍA

La colaboradora se lesionó cuando, al hacer el juego de la barra de fuerza con la que se ponen a prueba los supervivientes, se cayó al suelo y apoyó mal el pie, rompiéndose la tibia y el peroné. Belén fue atendida rápidamente por el equipo médico de Mediaset que, tras valorar la gravedad del accidente, decidieron trasladarla al hospital donde, finalmente, va a ser operada. En un primer momento se pensó que no tendría que pasar por el quirófano porque la rotura era muy limpia. Sin embargo, han decidido operarla para que su recuperación sea más rápida y segura. Tras la intervención, tendrá que estar de baja entre seis y ocho semanas, tiempo en el que no podrá apoyar el pie en el suelo.

VER GALERÍA

Belén afronta este percance en su mejor momento profesional. Además de su trabajo en televisión, seguía creciendo como empresaria y ahora tendrá que hacer un alto en el camino. "Muchas gracias a todo el mundo por los whatsapps y llamadas de teléfono. Lo agradezco de corazón. Perdonad que no conteste y coja el teléfono, no estoy con mucho ánimo, pero solo quiero deciros que gracias por vuestro cariño", dijo tras su aparatosa caída.

VER GALERÍA

Jorge Javier Vázquez, Adela González y el resto de colaboradores de Sálvame se volcaron con Belén Esteban tras la caída. La cara de todos ellos reflejaba una enorme preocupación y Lydia Lozano se puso muy nerviosa al ver la pierna de su compañera. "La he visto cuando ha caído y ha dicho: 'Por favor, me he roto. He oído el chasquido'", aseguró con nerviosismo. "Belén no es nada quejica, por eso me he dado cuenta de que estaba diciendo la verdad, el dolor era insufrible", añadió.

