Belén Esteban recuerda su cariñosa conversación con la reina Letizia sobre temas personales

Belén Esteban coincidió con los Reyes a finales de noviembre durante la celebración del 25 aniversario de La Razón. La colaboradora, de 50 años, estaba tan feliz que no dudó en compartir varias imágenes de aquella noche. Una en la que aparecía con don Felipe y otra con doña Letizia. "Viva España y vivan nuestros Reyes", publicó entonces sin dar más detalles. Ahora, en cambio, ha dado una explicación pormenorizada de este encuentro 'real'. Ha sido en Showriano, el programa de la humorista Eva Soriano en Movistar+. Estas son sus declaraciones.

"A ver, el rey Felipe, un poco serio. Pero es normal, es el Rey. El hombre fue encantador. Él me dio la mano y yo le dije: '¿Qué pasa?'", comenzó diciendo. Además, contó que mientras pronunciaba estas palabras le tocó el hombro. Su manera de saludar al monarca provocó la risas de la presentora y Belén añadió: "Estuve mirando en Google la reverencia, por si los veía, pero no me salía ni de coña. Entre la pierna que me la había roto, que no podía hacer la flexión y tal, dije: 'Mira, yo natural".

Y con la misma naturalidad se dirigió a doña Letizia. "Le dije 'reina' porque, claro, yo no sabía cómo llamarla. Y la Reina me dijo, que me hizo mucha ilusión: 'Llámame Letizia'. Me dio la mano, dos besos y me preguntó cómo estaba mi madre y cómo estaba mi hija. Y eso a mí me llenó el corazón. Entonces, le dije: 'Letizia, tiene que ver Sálvese quien pueda. Y se descojonaba”, contó.

"Fue superencantadora conmigo, se hizo fotos, me abrazó, yo la abracé de la cintura... Me regalaron una foto en la que salimos las dos y mi madre la tiene en el salón de su casa de Benidorm como si fuéramos las dos reinas de España", aseguró entre risas.

La primera vez que Belén coincidió con don Felipe y doña Letizia fue a finales de 2013. Entonces eran Príncipes de Asturias y la colaboradora contó en Sálvame cómo se sintió al verles. "Soy la mujer más feliz del mundo porque he cumplido un viejo sueño: He podido saludar y charlar con la princesa Letizia", dijo sobre aquel encuentro, que se produjo en la fiesta por el 15º aniversario de La Razón. "Yo he flipado, estoy alucinada. Los Príncipes llegaron, se acercaron y me dijeron: 'Hola Belén, ¿Cómo estás?'. Me ha hecho mucha ilusión que me llamaran por mi nombre", declaró. Belén aseguró que don Felipe era "guapísimo y elegantísimo" y doña Letizia "encantadora". "Estaba hablando con una chica y cuando me vio me vino a saludar", contó.