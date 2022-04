Belén Esteban será operada en los próximos días tras romperse la tibia y el peroné en directo

El accidente que ha sufrido Belén Esteban en directo ha afectado a su ánimo. "Muchas gracias a todo el mundo por los whatsapps y llamadas de teléfono. Lo agradezco de corazón. Perdonad que no conteste y coja el teléfono, no estoy con mucho ánimo, pero solo quiero deciros que gracias por vuestro cariño", ha asegurado a todos sus seguidores, antes de que desde Sálvame desvelaran que, aunque no lo parecía en un primer momento, tendrá que operarse. Todo ocurrió cuando, al hacer el juego de la barra de fuerza con la que se ponen a prueba los supervivientes, se cayó al suelo y apoyó mal el pie, rompiéndose la tibia y el peroné. Pasar por el quirófano era precisamente una de las principales preocupaciones que repetía mientras esperaba a los servicios sanitarios. Según han asegurado sus compañeros, la empresaria no se encuentra bien y la situación, sumada al dolor, está haciendo mella en su salud mental.

- Belén Esteban se recupera en casa de su fractura de tibia y peroné

Belén estaba muy afectada por la situación que había vivido junto a sus compañeros de Sálvame y no ha querido reaparecer ante los medios de comunicación para explicar cómo se encuentra. En cambio, sí lo ha hecho ante sus más de un millón de seguidores, que estaban muy preocupados por su estado de salud, ya que ha sido trending topic durante las últimas 24 horas. El resto de colaboradores del programa han confirmado que no han conseguido hablar con ella, lo que consideran una muestra más del disgusto que tiene la empresaria.

- Así fue su accidente, que se emitió en directo

Belén Esteban cuenta con el apoyo constante de su marido, Miguel, que de hecho es profesional sanitario, y su hija Andrea. Su ayuda será imprescindible para pasar las próximas semanas en reposo y recuperación, sobre todo teniendo en cuenta que vive en una casa de dos plantas y no puede subir ni bajar escaleras porque no puede apoyar el pie en ningún momento. Además de los evidentes incovenientes, la colaboradora estaba muy disgustada porque se encuentra en un muy buen momento profesional y va a tener que cancelar diferentes compromisos que tenía agendados en las próximas semanas. Entre ellos un viaje a la Feria de Abril, tal y como han contado sus compañeros de Telecinco.

- Belén Esteban, muy emocionada al posar por primera vez con su hermano Paco en un acto público

Después del accidente, Belén Esteban fue inmovilizada por los servicios médicos de Mediaset y trasladada al centro de salud, donde le hicieron las pruebas pertinentes para descubrir que no se trataba de una lesión leve, sino que se había roto la tibia y el peroné. En un primer momento en su programa aseguraron que se trataba de una rotura limpia y no debía ser intervenida quirúrgicamente, pero finalmente se ha confirmado que sí tendrá que pasar por el quirófano, con las conseguientes semanas de reposo. Además, le pusieron la escayola de manera provisional porque tenía la pierna muy hinchada y no podían ajustarla como debería, así que tendrá que volver al médico en unos días para volver a explorar las posibilidades. Tras el diagnóstico y tratamiento volvió a su casa para descansar.

