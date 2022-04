Una carta póstuma de Mila Ximénez en el 13 aniversario de 'Sálvame' hace llorar a los colaboradores

Para conmemorar el 13 aniversario de Sálvame, el programa ha invitado a varias personalidades que han pasado por el espacio a lo largo de los años, pero además ha mostrado una sorpresa que ha emocionado a todos los colaboradores: una carta escrita por Mila Ximénez de la que nadie tenía ni idea. Sin saber lo que le esperaba, Terelu Campos ha sido la encargada de leerla en voz alta y no ha podido poder contener las lágrimas. "El decimotercer aniversario de Sálvame… esta carta la firma Mila. Ninguno de los que estamos aquí conocemos su contenido. El programa ha considerado que ella tenía que estar en este aniversario", ha asegurado la presentadora emocionándose. "Siempre he sido muy consciente de la suerte que he tenido de tener a compañeros como vosotros en mi vida, porque no solo sois eso, sois amigos... incluso os llamaría familia", comienza el texto que escribió la comunicadora para esta señalada fecha.

VER GALERÍA

Recordamos el ‘sí, quiero’ de Mila Ximénez y Manolo Santana

"Esta carta llega desde el pasado. Me he retirado un momento junto al puesto de dirección del programa para escribirla tranquila mientras vosotros seguís discutiendo en plató por no sé muy bien qué. Al terminar esta nota la meteré en un sobre y la recibiréis cuando yo por desgracia ya no esté aquí", continúa la carta de Mila, añadiendo que era consciente de que su tiempo se estaba acabando y que por eso había decidido regalarse otra vida, "una sin miedo" donde solo hubiera espacio para la esperanza y las risas. "Ojalá dure mucho porque cada día cuando me despierto soy consciente de que puede ser el último", aseguraba en su misiva.

Mila explica en sus palabras que su primer pensamiento por las mañanas era siempre para su hija Alba, a la que le da las gracias por haber estado siempre en su vida y por haberle dado mucho amor, "incluso más del que me merezco como madre". "Siempre he intentado hacerlo lo mejor posible con ella, pero sé que he fallado y he cometido graves errores y eso aún me duele. Lo llevo en mi corazón y espero que pueda perdonármelo. Perdónamelo, mi vida, porque yo voy a ser incapaz de perdonármelo a mí misma", seguía diciendo el texto de la tertuliana, provocando las lágrimas de María Patiño, Lydia Lozano y Chelo García Cortés. Mientras tanto, la que fuera colaboradora de Sálvame relata en su escrito que soñaba con jugar con sus nietos, pasear por el parque, disfrutar de las barbacoas de su yerno en el jardín y quedarse en La Muralla (el bar al que van después del programa).

VER GALERÍA

El día que Mila Ximénez reveló en ¡HOLA! las razones de su separación de Manolo Santana: ‘Cuando me casé, idealizaba el matrimonio’

La carta continúa diciendo que echa de menos la vida, que echa de menos a sus compañeros de Sálvame, apuntando a lo buen consejero que ha sido Jorge Javier Vázquez, al que le preguntaba hasta por los retoques estéticos que se hacía. "Tú siempre me recuerdas que el cansancio es normal en los últimos procesos de la vida y que el dolor y los recuerdos te visitan más a menudo en tus cuartos oscuros de fragilidad, qué suerte tenerte conmigo en estos momentos. Gracias por todo", dice al presentador. A Kiko Hernández le recuerda todo lo que se han reído juntos, disfrutando de los mensajes de agradecimiento que recibían por hacer a los espectadores su vida más llevadera. "Te agradezco que hayas sido tan generoso conmigo hasta el final", comenta la carta de Mila.

VER GALERÍA

"María tú también has sido una gran amiga y cómplice. Por cierto, aquí arriba me he encontrado a un hombre que me ha preguntado por ti. Parece un hombre muy serio pero que tiene un gran corazón. Me ha pedido que te diga que está muy orgulloso de ti y que lamenta mucho no haber tenido más tiempo de haberse despedido, pero cada día está a tu lado y en Navidad al lado del árbol para proteger la estrella. Él dice que ya sabes a qué se refiere", dice Mila a la periodista, que no ha podido contener las lágrimas. Las palabras de la tertuliana terminan diciendo que está en el cielo viéndoles con una sonrisa y pensando lo feliz y afortunada que ha sido con ellos en un programa que ha hecho la vida de las personas más entretenida y mejor.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.