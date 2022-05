Belén Esteban, operada con éxito

Belén Esteban ha sido operada con éxito esta misma mañana en la Clínica de la Luz, lo ha revelado su marido Miguel Marcos. A su lado en todo momento en este bache que está atravesando, preocupado y con semblante serio, ha sido él quien ha dado las primeras noticias sobre el estado de salud de la colaboradora: “Todo ha salido bien, estamos tranquilos", ha explicado al programa Ya es Mediodía. A la espera aún de poder hablar con los médicos, el conductor de ambulancia recordaba que "todavía no sabemos lo que queda por delante”. La desafortunada caida de la colaboradora de Sálvame en el programa se ha complicado más de lo que se esperaba, ha trastocado todos sus planes y le está suponiendo un gran revés. Aquejada de fuertes dolores, su estado de ánimo se ha visto afectado y ha preferido alejarse de los focos para poder recuperarse mejor, contando con el apoyo incondicional de su marido.

La exmujer de Jesulín de Ubrique ingresó el pasado 28 de abril con fuertes dolores para intentar ser intervenida pero tuvo que volver a casa a esperar que las heridas que le había producido la escayola cicatrizaran mejor. Tras unos días de reposo, la colaboradora volvió a ingresar ayer día 5 de nuevo en el hospital para ser operada de sus lesiones en tibia y peroné. Recordemos que se cayó el pasado 25 de abril durante la emisión del programa, mientras estaba promocionando el reality Supervivientes 2020 practicando junto a sus compañeros la barra de fuerza, una de las pruebas más míticas del concurso de supervivencia.

Fueron los médicos del programa los primeros que comprobaron que la desafortunada caída era grave, decidieron trasladarla al hospital donde se pudo confirmar que dos de los huesos de la pierna estaban rotos: tibia y peroné. Fue escayolada a la espera de no tener que ser intervenida y curar la pierna a base de reposo pero finalmente la gravedad de las lesiones ha hecho que tenga que pasar por quirófano.

Hace unos días Belén volvía a dirigirse a sus seguidores para dar las gracias por todo el apoyo que está recibiendo en este duro bache que la está obligando a estar apartada de televisión y del que todavía no sabe cuánto tiempo va a tardar en recuperarse: "Muchas gracias a todo el mundo por los whatsapps y llamadas de teléfono. Lo agradezco de corazón. Perdonad que no conteste y coja el teléfono, no estoy con mucho ánimo, pero solo quiero deciros que gracias por vuestro cariño", ha escrito la colaboradora.

