Belén Esteban recibe una sorpresa muy especial antes de su ingreso hospitalario

Belén Esteban ha recibido una grata sorpresa de una de sus actrices favoritas, la colombiana Laura Londoño, protagonista de la telenovela Café con aroma de mujer. La intérprete se encuentra en Madrid por motivos de trabajo y ha envíado un vídeo a la colaboradora de Sálvame, que se ha declarado fan absoluta de la ficción de Netflix. "Hola, Belén Esteban. ¿Cómo estás? Soy Laura Londoño y aquí estoy mandándote este vídeo muy especial con muchos besos y muchos abrazos. Lo hago encantada", dice en su mensaje. La tertuliana, convaleciente de una fractura de tibia y peroné, ha dado las gracias a la artista y ha compartido su felicidad con todos sus seguidores. "Muchas gracias, Laura Londoño. ¡Qué ilusión!".

Antes de su aparatosa caída en pleno directo, Belén confesó su pasión por la telenovela colombiana y uno de sus protagonistas, el actor cubano William Levy. "William Levy, si me estás viendo desde Sudamérica te tengo un mensaje. Quiero ser Gaviota. Me encantas, como actor, como persona, te sigo en Instagram…", dijo emocionada. "Oye, se lo voy a decir a Miguel", exclamó en tono de broma su compañera Terelu. "Miguel me entiende", respondió Belén entre risas.

El cariñoso saludo de Laura Londoño, actriz que da vida a Gaviota en la serie, llega en un momento clave para Belén, que acaba de ser ingresada de nuevo para ser operada de su lesión. La colaboradora ha llegado al hospital en ambulancia y acompañada por su marido, Miguel Marcos. Tras la intervención, tendrá que estar entre seis y ocho semanas sin apoyar el pie en el suelo.

Según contó Carlota Corredera, Belén no se encuentra muy animada, sobre todo, por el tiempo que tendrá que permanecer de baja tras la operación. "A nivel psicológico sé que no será fácil por su manera de ser y carácter", dijo. "Solo espero que la operen ya y que se recupere. Tiene que tener paciencia que es lo más difícil de todo y lo más importante es que salga bien la operación", añadió con cierta preocupación.

