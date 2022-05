Belén Esteban ingresa de nuevo en el hospital para ser operada, la colaboradora de Sálvame ha salido de su casa esta mañana en ambulancia acompañada de su marido Miguel Marcos para ser ingresada de nuevo en el Hospital de La Luz. Acudió el pasado jueves 28 de abril a la clínica para ser operada tras haberse roto la tibia y el peroné en una aparatosa caída en directo durante el programa de Mediaset. Entonces no pudo ser intervenida, según explicó Omar Sánchez desde la puerta del centro de salud, la escayola provisional que le habían puesto el día en el que se produjo la lesión le habría causado "una serie de úlceras y llagas" que habrían impedido que se produjera la intervención.

Esta vez, Belén ha entrado en la clínica directamente en ambulancia por uno de los parkings del hospital, evitando que los medios de comunicación captasen ninguna imagen suya. La artista pasa una mala racha, obligada a hacer reposo en su casa estos días y con fuertes dolores, está siendo arropada por los suyos para poder superar este bache. El pasado jueves cuando fue ingresada salía aparatosamente de su casa, tapada con una manta para que no se viera su rostro y con fuertes dolores, podía oírsela gritar: "¡Mi pie, mi pie!", entonces Miguel, tampoco se separó de ella ni un momento.

La suerte de la presentadora cambió el pasado 25 de abril cuando tuvo un accidente durante el programa Sálvame, mientras se enfrentaba a uno de los retos más difíciles de Supervivientes 2022. Belén estaba promocionado el reality junto a sus compañeros reproduciendo una de las pruebas que tienen que superar los concursantes, la barra de fuerza, una de los retos más complicados del programa. No pudo sostenerse y cayó al suelo. Entonces, tras comprobar que había dos huesos afectados, tibia y peroné, los médicos la inmovilizaron con una escayola provisional y se marchó a recuperarse a casa. En un principio se dijo que la rotura era limpia y no tendría que ser operada, bastaría con seis u ocho meses de reposo sin apoyar el pie pero finalmente no fue así.

Unos días después de su accidente, ya desde casa, la colaboradora agradeció las muestras de apoyo que había recibido de compañeros, amigos y seguidores tras el accidente, reconociendo que estaba pasando por un momento muy complicado para ella: "Muchas gracias a todo el mundo por los whatsapps y llamadas de teléfono. Lo agradezco de corazón. Perdonad que no conteste y coja el teléfono, no estoy con mucho ánimo, pero solo quiero deciros que gracias por vuestro cariño". Desde entonces no ha vuelto a pronunciarse, se ha alejado de los focos para poder recuperarse mejor. Se desconoce aún si tras este nuevo ingreso finalmente podrá ser operada o tendrá que volver a casa unos días más a hacer reposo antes de encontrar la fecha idónea para la intervención.

Antes de ingresar de nuevo hoy, la ex mujer de Jesulín de Ubrique ha compartido con todos sus seguidores un mensaje de apoyo que le ha llegado de una de sus actrices favoritas, Laura Londoño, que se ha acordado de ella en estos duros momentos. La protagonista de Café con aroma de mujer, le ha mandado a Belén un bonito video lleno de cariño y deseándole que se recupere pronto le dice: "Hola, Belén Esteban, ¿cómo estás? Soy Laura Londoño. Aquí estoy mandándote este vídeo muy especial con muchos besos y muchos abrazos.

