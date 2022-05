Belén Esteban reaparece tras ser operada para dar las gracias a su marido con esta romántica foto

Belén Esteban continúa su recuperación después de romperse la tibia y el peroné en directo en Sálvame. Desde que tuviera el accidente, hace ya tres semanas, la colaboradora ha permanecido alejada de las cámaras y sus compañeros han desvelado que está muy afectada, pero ha tenido un apoyo inquebrantable: su marido, Miguel. La empresaria ha reaparecido en redes sociales, en donde no se dirigía a sus seguidores desde la semana de la lesión, para darle las gracias a su esposo, con quien se casó en 2019 en una boda que fue portada de la revista ¡HOLA!. Lo ha hecho con una fotografía de lo más romántica en la que ambos aparecen en la playa y en donde su postura es más que significativa.

En la instantánea que ha compartido Belén aparece Miguel agarrándola, levantándola del suelo, mientras se funden en un beso. Una fotografía que podría haber escogido la colaboradora para reflejar precisamente lo mucho que está protegiéndola su marido en estos tiempos en los que está pasando por un mal momento, como ya hizo durante la pandemia cuando la empresaria tuvo que permanecer completamente aislada ya que tenía un riesgo mayor debido a su diabetes. La canción tampoco es casualidad, puesto que se trata de Eso que tú me das de Jarabe de palo, que dice así: "Todo lo que tú me das es mucho más de lo que pido; todo lo que me das es lo que ahora necesito". El que es su esposo desde hace tres años trabaja en una ambulancia, por lo que tiene los conocimientos como para ser el mejor cuidador, y ha estado pendiente de ella en todo momento, hasta el punto de que ha estado durmiendo en la habitación.

Belén está ingresada en el hospital desde hace casi una semana y fue operada el pasado viernes después de que se enfrentara a varias dificultades previas a la intervención. Por lo que ha podido contar el reportero Sergi Ferré, que se encuentra en la puerta del centro de salud desde hace días, la colaboradora se encuentra "hundida" y la situación está siendo más difícil de lo esperado: "Fue una intervención bastante larga, ha ido todo muy bien, está en muy buenas manos. La fractura ha sido muy considerable y el problema que hay ahora es que el postoperatorio es muy doloroso". Además, está teniendo problemas de sueño, se encuentra "desanimada" y "floja".

Belén tendrá que permanecer ingresada más tiempo del previsto, hasta diez días más después de la intervención, a pesar de que está deseando poder volver a casa. La colaboradora tendrá que empezar entonces con el tratamiento de fisioterapia para no perder la movilidad o la musculatura, aunque tendrá que mantener el reposo durante un tiempo así que no podremos volver a verla en televisión durante al menos un par de meses. A pesar de todo, y aunque la empresaria está deseando recuperar su rutina, tal y como le contaba a su compañero, no está de humor como para continuar trabajando a distancia como ya hizo durante el tiempo de confinamiento, en el que conectaba en directo con su programa.