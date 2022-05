Belén Esteban recibe el alta hospitalaria tras su operación de tibia y peroné

Buenas noticias para Belén Esteban, que ya ha recibido el alta del hospital donde estaba ingresada tras ser operada con éxito de su fractura de tibia y peroné. La colaboradora televisiva podrá seguir en casa su proceso de recuperación junto a su marido Miguel Marcos, tal y como avanzaba este sábado Socialité. La 'princesa del pueblo' ha vivido unas complicadas semanas tras la aparatosa caída que sufría en directo en Sálvame el pasado 25 de abril, incidente que se producía durante una prueba física en plató que consistía en aguantar colgado de una barra al estilo de los concursantes de Supervivientes. Tres días después de aquello, la protagonista acudía a la Clínica de La Luz en Madrid a primera hora de la mañana para ser intervenida quirúrgicamente de su rotura. Llegaba en ambulancia junto a su esposo e iba tumbada en una camilla, donde se tapaba completamente con una manta para impedir que se viera su rostro.

Entonces no pudo pasar por quirófano, después de que la escayola provisional que le habían colocado cuando ocurrió el accidente le causara una serie de úlceras, heridas y llagas. Tuvo que esperar al 5 de mayo para volver al centro médico y, esta vez sí, someterse a la operación de forma satisfactoria y una semana después poder retornar al hogar desde este sábado. Desde que ocurrió todo, su esposo no se ha separado ni un instante de su lado y este mismo viernes daba la última hora sobre el estado de su mujer: "Va poco a poco. Está un poquito más animada pero le queda una larga temporada hasta que se recupere completamente", decía en declaraciones a Europa Press. En cuanto a la influencia que pueda tener en estos momentos la diabetes que padece Belén, su pareja explicaba que esto es algo que "no ayuda, por lo que tiene que tener un cuidado más especial", señalaba.

Contaba también el conductor de ambulancias que el estado anímico de su chica iba "a ratos", pero "entre todos la vamos a ayudar", subrayaba. En las últimas fechas, algunos de los compañeros de profesión de la madre de Andrea Janeiro aseguraban que esta se encontraba "devastada" por lo que le había sucedido y con dolores muy intensos. La operación no había sido nada fácil debido a que el peroné estaba roto en varios trozos, como si de un cristal que ha estallado se tratase, situación que no ayudaba precisamente. La ex de Jesulín de Ubrique, que tiene 48 años, afronta ahora un periodo de descanso y reposo obligado hasta que pueda reincorporarse a su puesto de trabajo. Se desconoce de momento el tiempo de baja que causará en su programa, donde una vez regrese la recibirán con los brazos abiertos después del mal trago que ha supuesto esta lesión tan inoportuna.

