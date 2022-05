Miguel Marcos da la última hora del estado de salud de su mujer, Belén Esteban: 'La diabetes no ayuda' La colaboradora se recupera de una rotura de tibia y peroné

Belén Esteban no está pasando por su mejor momento físico y anímico. La colaboradora de televisión continúa ingresada en la Clínica de La Luz, en Madrid, donde fue intervenida por una rotura de tibia y peroné el pasado 5 de mayo. Desde entonces, Miguel Marcos, marido de la tertuliana, no se ha separado ni un instante de su lado. Ha sido él mismo el que ha dadola última hora sobre cómo se encuentra Belén, tras pasar unos días complicados: "Va poco a poco. Está un poquito más animada pero le queda una larga temporada hasta que se recupere completamente", explicaba Miguel en declaraciones a EuropaPress.

VER GALERÍA

Belén Esteban, operada con éxito

A pesar de estar algo más animada, Belén tendrá que seguir ingresada en el hospital al menos unos días más hasta que le den el alta y pueda marcharse a casa. En cuanto a la influencia que pueda tener en su recuperación la enfermedad que padece la colaboradora, Miguel Marcos ha señalado lo siguiente: "La diabetes no ayuda, entonces tiene que tener un cuidado un poco más especial digamos". El propio marido ha contado que Belén "va a ratos", pero que está un poco más animada que al principio de la operación: "Pero bueno poquito a poco se va a ir recuperando y entre todos la vamos a ayudar". De hecho, algunos compañeros de profesión de la colaboradora aseguraban esta semana que la de Paracuellos del Jarama estaba "devastada" por lo que le había sucedido.

VER GALERÍA

Belén Esteban deberá permanecer diez días más ingresada tras su operación

Ayer se cumplía justo una semana desde su operación de tibia y peroné y según sus compañeros, se encontraba hundida y con dolores muy intensos. Además de que la intervención quirúrgica tuvo que aplazarse por las heridas que presentaba la paciente a causa de la escayola, la operación no había sido nada fácil debido a que el peroné estaba roto en varios trozos, como si de un cristal estallado se tratase, una situación que no ayudaba a una pronta recuperación.

VER GALERÍA

Belén Esteban, acompañada de su marido, ingresa para ser operada tras el accidente que sufrió en pleno directo de 'Sálvame'

Belén Esteban sufrió un accidente laboral el pasado 25 de abril, haciendo una prueba para promocionar el programa de Supervivientes, en el que se rompió la tibia y el peroné. Tres días más tarde ingresó en el hospital por fuertes dolores para ser intervenida, pero no fue hasta el 5 de mayo cuando le pudieron operar. Por el momento, se desconoce la fecha en la que podría salir e ir a su casa. Pero lo que sí se sabe es que Miguel Marcos es su mayor apoyo en estos momentos. La propia colaboradora publicaba una imagen con su marido, en la que aparecían besándose en la playa, acompañada de la palabra "gracias" y una romántica canción que decía así: "Todo lo que tú me das es mucho más de lo que pido; todo lo que me das es lo que ahora necesito".