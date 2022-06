Yulen Pereira, encantado de ver cómo Anabel Pantoja reconoce que le quiere

Anabel Pantoja y Yulen Pereira ya han dejado claro durante estas semanas que lo que sienten es más que una simple amistad. Pero la pareja, que ha expresado sus sentimientos en más de una ocasión en Supervivientes, también ha comenzado a tener algunos altibajos provocados por las inseguridades de ambos y la dureza del hambre, la soledad y los días en Honduras. Tras las lágrimas de la sobrina de la cantante hace unos días por el distanciamiento que ella sentía que había entre los dos, el esgrimista se ha sincerado todavía más y ha asegurado que le encanta ver cómo la influencer expresa sus pensamientos más sinceros y le dice que le quiere. "Hubo una cosa que me molestó y se lo dije a ella, pero no pensaba que hubiese llegado a tanto. No pensaba que estuviese tan mal. Me encanta que diga esas cosas, ella sabe que soy más vergonzoso, a mí, soltar esas frases tan bonitas me cuesta un montón", ha revelado el deportista en la palapa.

"Me quiero ir de aquí. Estoy más enganchada que un anzuelo a un pez, es que encima él se piensa que no", había dicho la prima de Kiko Rivera entre lágrimas tras el enfado de Yulen. Pero Yulen, con el rostro iluminado al hablar de Anabel, ha asegurado que todo está solucionado con ella y que su relación sigue igual con la colaboradora de Sálvame. Durante todos estos días en los que la pareja ha dejado ver sus muestras de cariño, algunos participantes del formato han comentado el poco futuro que ven entre ellos y la poca pasión que tiene el deportista por la tertuliana, algo que ella ha querido defender. "He venido a sobrevivir, si él viene de mi mano perfecto, yo no he venido a hacer carantoñas", ha dicho ella tajante.

Pero no solo eso, Anabel también ha querido dejar claro que ella se vale por sí misma y que no necesita una historia de amor dentro de Supervivientes para llegar a la final. "Me he venido abajo porque además de la opinión de mis compañeros, que me juzgan por tener una amistad especial con Yulen, espero que también lo hagan por otras cosas, que hago muchas. No soy como Alejandro, que es el ganador, pero llevo 50 días aquí y nadie daba un duro por mí. Me nominan porque me ven más fuerte, pero estoy cansada de que no se me valore", ha dicho la colaboradora, afirmando va a por leña, hace fuego y lo da todo en todos los juegos de líder y recompensa.

Anabel no ha sido la única que ha defendido su relación con Yulen de las críticas. El esgrimista ha querido zanjar el tema diciendo que las "cosas importantes" las tiene que hablar con la colaboradora de Sálvame y no con los demás porque "es con la que está la mayor parte del tiempo". Además, como ha explicado el deportista, le gusta hacer las cosas "pasito a pasito" y con tranquilidad: "Eso no quiere decir que mis sentimientos sean más o sean menos", ha reconocido.